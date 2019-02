Paven indrømmer: Kendte til sexmisbrug af nonner

For første gang indrømmer pave Frans, at han har kendt til omfattende overgreb på katolske nonner. Det skriver BBC.

- De seksuelle overgreb på nonner er et gentagende problem, men det er hovedsageligt sket i enkelte menigheder, siger han ifølge BBC til journalister i forbindelse med en tur til Mellemøsten.

- Kirken har været opmærksom på problemet, og vi prøver at løse det, fortæller han.

Indrømmelsen fra den katolske leder kommer i kølvandet på, at nonner fra hele verden er stået frem med deres historie. Sagerne begyndte, da den globale organisation for katolske nonner fordømte, det de ser som en 'stilheds- og hemmelighedskultur' i efteråret 2018, skriver The Independent.

Foregået i årevis

Afrikanske nonner blev misbrugt af præster i 90'erne, fordi faren for at blive hiv-smittet holdt præsterne fra de prostituerede. Selvom nonnerne søgte hjælp i Vatikanet, så skete der intet. Det skriver det katolske medie The Tablet.

Mediet skriver også, at frygten for at blive straffet har holdt nonnerne tilbage fra at anklage præsterne.

#metoo-bevægelsen har haft stor indflydelse for de katolske nonner. Bevægelsen, der startede i efteråret 2017, hvor kvinder stod frem og fortale om overgreb, har også inspireret de katolske nonner til at stå frem.