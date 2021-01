Paven langer ud: De er egoister

Det er ikke i orden at rejse på ferie for at undslippe restriktioner, tordner paven

Det er mangel på samfundssind.

Nogenlunde sådan formulerede pave Frans det søndag under en tale i basilikaen Santa Maria i den italienske hovedstad, Rom.

Her fordømte pave Frans nemlig de personer, som er rejst væk på ferie for at undslippe coronarestriktioner.

– De tænker ikke på dem, der bliver hjemme, på de økonomiske problemer, som har ramt mange mennesker efter nedlukninger, eller på de syge. De tænker kun på at tage på ferie og have det sjovt, sagde han ifølge Reuters.

Paven opfordrede i stedet til at tænke på andre og gøre en indsats under coronakrisen.

Hjælp folk i nød

Juleaften benyttede paven ligeledes sin tale til at minde verdens befolkning om, at det er pligt t hjælpe folk i nød.

Verdens fattige var nemlig i centrum, da pave Frans talte ved den traditionsrige midnatsmesse, som på grund af coronapandemien var rykket frem.

I den bagerste del af Peterskirken var færre end 100 mennesker og et mindre antal kardinaler samlet for at høre pavens julebudskab.

Normalt befinder sig omkring 10.000 mennesker i hovedrummet i Peterskirken.

De få deltagere blev blandt andet mødt med et budskab om, at alle har en forpligtelse over for sine medmennesker.

- Guds søn blev født som en udstødt for at fortælle os alle, at enhver udstødt er et barn af Gud, lød det fra pave Frans.

I Vatikanet og Italien er man sat under en landsdækkende nedlukning.

Ikke-essentielle butikker skal holde lukket fra 24. til 27. december, 31. december til 3. januar og 5. til 6. januar.

På disse dage må man i Italien kun rejse, hvis det skyldes arbejde, ens sundhed eller en nødsituation.