Paven opfordrer til global våbenhvile fra tom Peterskirke

Pave Frans holdt søndag sin vel nok vigtigste påskemesse, siden han i 2013 blev valgt som pave Benedikts arvtager.

For stort set lukkede døre holdt den 83-årige pave Frans messen i Peterskirken. Her opfordrede han blandt andet til våbenhvile i alle globale konflikter under den igangværende coronakrise.

- Må Kristus gøre det klart for alle, der har ansvar i konflikter, at de skal have mod til at støtte en øjeblikkelig global våbenhvile i alle verdens hjørner, siger paven i sin livestreamede påskemesse.

Den ikoniske Peterskirke ligger i Vatikanstaten, der er omringet af den italienske hovedstad, Rom.

Netop Italien har været særligt hårdt ramt af det verdensomspændende udbrud af coronavirus. Næsten 20.000 coronasmittede mennesker har mistet livet i landet - det antal er kun overgået af USA.

Paven opfordrer de europæiske lande til 'at rejse sig igen ved at udvise solidaritet' i stil med tiden efter Anden Verdenskrig.

Tidligere denne uge opfordrede FN's generalsekretær, António Guterres, ligeledes til global våbenhvile.

Han har tidligere opfordret regeringer i hele verden til at beskytte kvinder og de mest sårbare under epidemien.

- De mest sårbare - kvinder og børn, personer med handicap, de marginaliserede og folk på flugt - betaler den højeste pris. De har også størst risiko for at lide de største tab fra Covid-19, sagde Guterres i slutningen af marts.

I Yemen, der er hærget af krig mellem regeringsstyrker og oprørsgrupper, trådte en midlertidig våbenhvile i kraft fredag.

Krigen har stået på siden slutningen af 2014. Over 100.000 mennesker er blevet dræbt, og der er udbredt hungersnød.

Krigen har ramt landets sundhedssystem hårdt. Derfor er der også frygt for coronavirusset i landet, der netop har registret sit første tilfælde af virusset.