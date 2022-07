Paven på beklagelsestur

Pave Frans har taget en sjældent lang flyvetur til Canada for at undskylde

Fra 1861 til 1996 drev den katolske kirke flere kostskoler i Canada. Her var det meningen, at børn af den oprindelige befolkning skulle lære Guds ord og integreres i det canadiske samfund.

I de seneste år er det dog kommet frem, at børnene på skolerne er blevet tævet og udsat for seksuelle overgreb.

Skandalen tog til i styrke sidste år, for ikke nok med at børnene blev skilt fra deres familier, udsat for overgreb og tvunget til at vende deres egen kultur ryggen, så mistede flere børn også livet på kostskolerne.

Det stod klart, da man begyndte at opdage umærkede grave ved tidligere kostskoler sidste år.

En 'bodstur'

Skandalen har vokset sig så stor for den katolske kirke, at pave Frans i disse dage har valgt at tage på et ugelangt besøg i landet for at undskylde for den katolske kirkes handlinger.

Annonce:

- Det her en bodsrejse. Lad os sige, at det er dens ånd, sagde pave Frans til nyhedsbureauet Reuters inden afgang søndag fra Rom til Canada.

'Vatikanet kan ikke skjule folkedrab'. Pavens besøg har fået en blandet modtagelse blandt den oprindelige befolkning. Foto: Ritzau Scanpix

I september sidste år undskyldte sammenslutningen af biskopper i Canada for overgrebene, og nu kom turen altså til paven.

Første stop var i Edmonton, hvor paven landede. Her hilste han på repræsentanter fra den oprindelige befolkning og overværede en optræden med musik og dans.

Knæproblemer har den seneste tid betydet, at den 85-årige pave oftest transporterer sig i en kørestol eller med hjælp fra en stok.

Pave Frans kysser Alma Desjarlis' hånd under cermonien i Edmonton. Desjarlis repræsenterer Frog Lakes First Nation, som er et reservat for den oprindelige befolkning i området. Foto: Guglielmo Mangiapane/Ritzau Scanpix

Blandet modtagelse

Fra den oprindelige befolknings repræsentanter var der ikke blot stolthed over at have mødt paven, men også stor kritik af den nuværende katolske kirke.

- Det var en ærefuld oplevelse, sagde George Arcand fra Confederacy of Treaty Six First Nations.

Andre var mere kritiske.

- Vi føler ikke, at det har handlet om de overlevende. Det har mere handlet om, at kirken vil promovere egne ideer, sagde repræsentanten RoseAnne Archibald.

Annonce:

Paven har allerede undskyldt for den katolske kirkes gerninger hjemme i Vatikanet. Mandag skal han tale for omtrent 15.000 mennesker i Edmonton, hvor det forventes, at undskyldningen gentages. Denne gang på canadisk jord.

På turen kommer paven også forbi Quebec og byen Iqaluit, der ligger i den nordlige og meget øde del af Canada.