Paven tordner fra Vatikanet: Er det okay at hyre en lejemorder?

Pave Frans var i særdeleshed ude med riven onsdag, da han foran tusindvis af fremmødte mennesker på Skt. Peterspladsen i Vatikanet fordømte abort.

- Er det okay at fjerne et liv for at løse et problem? Er det okay at hyre en lejemorder for at løse et problem?, lød det fra den argentinskfødte pave.

Til det tilføjede han:

- Man skal ikke fjerne et liv, ligegyldigt hvor småt det end må være.

Det skriver blandt andet The Guardian og Reuters onsdag.

Sket flere gange

Det er ikke første gang, at Pave Frans har været ud med barske bemærkninger om abort.

I juni ytrede paven, at familier, der valgte abort grundet mistanke om misdannelserne, kunne sammenlignes med nazisternes raceudskillelse under Holocaust.

En såkaldt 'smid væk-kultur' kaldte han det.

- Jeg siger det med smerte. I det sidste århundrede blev hele verden skandaliseret af det, nazisterne gjorde for at forfølge racens renhed. I dag gør vi det samme - med hvide handsker på, sagde Pave Frans.

Den romersk-katolske kirke mener, at livet begynder det sekund, hvor befrugtning finder sted.

I august påpegede Pave Frans også, at forældre til børn, der viser tegn på homoseksualitet, burde overveje at søge psykiatrisk hjælp.

- I hvilken alder viser problemerne sig? Det er vigtigt. Når det viser sig fra barndommen, kan der gøres meget gennem psykiatri for at se, hvordan tingene er, lød det fra paven.

Pave Frans hedder Jorge Mario Bergoglio og blev i 2013 udpeget som pave.