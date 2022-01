Paven vækker opsigt: Det er selvoptaget

Pave Frans kritiserer folk, der vælger at få et kæledyr i stedet for at få børn, og kalder det 'selvoptaget'

Ifølge paven er det selvisk, hvis man vælger kæledyr frem for børn. Sådan lød det fra pave Frans, da han under en tale, han afholdt i Vatikanet, snakkede om forældreskab.

Det skriver BBC.

- I dag ser vi en form for selvoptagethed, hvor folk ikke vil have børn. Nogle gange vil de kun have et barn, men de har katte og hunde, som tager børnenes plads.

- Nogle vil måske grine ad det, men det er virkeligheden, lyder det, ifølge BBC, fra pave Frans, som advarer mod, at den nuværende situation 'formindsker os og fjerner vores menneskelighed'.

Paven opfordrer desuden personer, der ikke kan få børn, til at adoptere, og at folk generelt ikke skal være bange for at få børn.

Pave Frans har ikke kæledyr selv. Foto: Andrew Mandichini/Ritzau Scanpix

Ikke første gang

Det er langtfra første gang, at pave Frans, der ikke selv har kæledyr, tager emnet op. I 2014 nævnte han, at det at vælge kæledyr frem for børn var et eksempel på 'kulturel forringelse'.

Kommentaren fik flere amerikanere til at lægge billeder op af deres kæledyr klædt ud som paven, da Pave Frans besøgte landet i 2015.

Sidste år langede pave Frans også ud efter dem, han kaldte 'egoister'. Her hentydede paven til personer, der rejste på ferie for at undslippe restriktioner i deres hjemland.