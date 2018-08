Paw og familien i chok: Der var tørret røv i vores håndklæder

Det skulle være en dejlig familieferie på hotellet Costa 3/S i den tyrkiske turistby Binetz, men det viste sig at være et beskidt mareridt for Paw Jensen og familien

Da Paw Jensen og familien pakkede kufferterne var det med drømmen om en afslappende All Inclusive-rejse til den solrige kystby Binetz i Tyrkiet. Men da familien ankom søndag, oplevede de langt fra det, de havde forestillet sig. Rejsen havde de bestilt via rejseselskabet SunWeb flere måneder i forvejen.

- Vi kan overhovedet ikke nyde det. Det er så klamt hernede. Vi havde forventet, at vi bare skulle slappe af og hygge os, men det eneste, vi vil nu, er at komme på et fly hjem til Danmark med det samme, siger han og tilføjer:

- Ikke engang det kan vi få lov til, fortæller 46-årige Paw Kim Jensen fra Odense, som befinder sig med både børn og børnebørn på det beskidte hotel Costa 3/S i Tyrkiet.

Da familien ankom til hotellet søndag blev de mødt af et ulækkert syn:

- Vores værelser var ækle. De 'nye' håndklæder, vi fik udleveret, var tydeligt brugte. Man kunne simpelthen se, at der var blevet tørret røv i dem før os.

Intet på hotellet lignede det familien havde bestilt på SunWebs hjemmeside

- Børnepoolen, som vi havde glædet os til, at børnene skulle lege i, var så beskidt, at vi aldrig kunne finde på at bruge den, siger Paw Kim Jensen.

Og uddyber:

- Vi har kun spist i All Inclusive buffeten en enkelt gang. Maden ser decideret sundhedsskadelig ud. Vi er blevet nødt til at spise ude til hvert eneste måltid, og det var langt fra, hvad vi havde forventet.

Vil bare hjem

Familien skal være i Tyrkiet i en uge, men er allerede mere end klar til at rejse hjem ovenpå de sidste dages oplevelser.

- Jeg er så ærgerlig over, at den tur, som vi har glædet os så meget til, er blevet ødelagt på denne her måde. Det er virkelig svært at holde humøret oppe lige nu, og mest af alt vil vi bare hjem nu, fortæller Paw.

I følge Paw Jensen har SunWebs personale ikke været til den store hjælp. Da Paw første gang brokkede sig over standarderne på hotellet, fik han besked på, at de ikke kunne se noget problem.

Paw var vedholdende, og personalet indvilligede i at prøve at flytte familien til et andet hotel.

Det lykkedes ikke, og familien fik en lovning på en kompensation på cirka 3200 danske kroner. Det vil svare til 10 procent af det samlede beløb for rejsen.

Til den pris må man forvente en vis standard

Ekstra Bladet har talt med Landedirektør for SunWeb, Deniz Jensen, og fremlagt ham familiens billeder af hotellet, og til Paw Jensens kritik siger han:

- I går fik vi en klage om børnepoolen, og først i dag får vi klager om rengøringen. Vi kan ikke forholde os til ting, vi ikke ved på forhånd. Vi har straks ringet ned til vores hotel og bedt dem udbedre forholdene. Hvis det ikke sker inden i aften, siger Deniz Jensen.

Kunne man forestille sig, at det bliver svært at udbedre forholdene på en enkelt dag?

- Vi må prøve at forbedre de forhold, vi kan i dag, og hvis det ikke lykkes, må vi finde på en anden løsning. Helst ser vi jo, at familien bliver flyttet, og ellers må vi kompensere med et beløb eller et gavekort til en af vores rejser, siger Deniz Jensen.

De billeder, i viser på jeres hjemmeside, er langt fra de billeder, Paw har taget fra sin ferie - burde I ikke reklamere med nogle mere retvisende billeder?

- Jeg kan ikke se, vi viser et forkert billede på vores hjemmeside. Der er ingen billeder af en børnepool, ingen billeder af køleskabe eller andet. Så vi reklamerer ikke med falske billeder. Vi har ingen af de steder, Paw har taget billeder af, vist på vores hjemmeside, siger Landedirektør for SunWeb, Deniz Jensen.

Er den oplevelse, Paw og familien har haft, det man skal forvente, når man køber en billig rejse hos jer på en af jeres tre-stjernede hoteller?

- Når man bestiller et hotel med tre stjerner, får man en simpel indkvartering. Men man kan godt forvente et vist slid til den pris. Familien har fået en meget billig rejse, og derfor ville jeg heller ikke sætte mine forventninger for højt. Dog skal der selvfølgelig ikke være så beskidt, og det beklager vi, siger Deniz Jensen.