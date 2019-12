Pelosi bekræfter afstemning om rigsretssag mod Trump onsdag

Repræsentanternes Hus i USA vil onsdag stemme om en rigsretssag mod præsident Donald Trump. Det bekræfter formand Nancy Pelosi.

- I morgen vil Repræsentanters Hus gøre brug af en af de mest alvorsfulde beføjelser, der er tildelt os gennem forfatningen, når vi stemmer for at godkende en rigsretssag mod USA's præsident, skriver Pelosi i et brev til sine demokratiske kolleger tirsdag.

- I dette bønhørlige øjeblik i vores lands historie må vi ære vores ed og støtte og forsvare vores forfatning mod alle fjender - både udenlandske og indenlandske, tilføjer hun.

Præsident Donald Trump er af retsudvalget i Repræsentanternes Hus anklaget på to punkter - magtmisbrug og modarbejdelse af Kongressen.

Førstnævnte går på, at Trump brugte sit embede til at presse Ukraines regering, mens sidstnævnte går på, at Trump hindrede Kongressen i at lade retfærdigheden ske fyldest.

De to anklagepunkter vil med sikkerhed blive godkendt i Repræsentanternes Hus, hvor Demokraterne har flertallet.

Klar til januar

En godkendelse vil sende sagen videre til Senatet, hvor rigsretssagen mod Trump forventes at begynde i januar. Her er Republikanerne, Trumps parti, i overtal, og de har over en bred kam afvist Demokraternes anklager.

Selv med det sandsynlige resultat, at præsidenten ikke bliver afsat, er Trump praktisk talt eksploderet i frustration og raseri over Pelosis udmelding.

I et seks sider langt brev skriver Trump blandt andet til Nancy Pelosi, at "historien vil dømme dig hårdt".

Samtidig mener han, at han i denne sag har færre rettigheder end "de anklagede i hekseprocesserne i Salem". Det sker med henvisning til en sag i Massachusetts i det 17. århundrede, hvor 20 kvinder og mænd blev hængt for hekseri.

Trump skriver videre i brevet, at Demokraterne bliver drevet til en rigsretssag "af jeres mest sindsforvirrede og radikale repræsentanter fra det yderste venstre".

I en kommentar til Kongressen afviser Nancy Pelosi præsidentens raseriudfald som "virkelig sygt".

Rudy Giuliani. Foto: Charles Krupa, AP

Med undtagelse af blot to lader det til, at Demokraternes 235 medlemmer i Repræsentanternes Hus har tænkt sig at stå samlet i onsdagens afstemning.

Samtidig med at rigsretssagen nu tegner til at blive en realitet, har New Yorks tidligere borgmester og Donald Trumps advokat, Rudy Giuliani, overfor flere medier oplyst, at han var med til at fjerne den amerikanske ambassadør Marie Yovanovitch fra posten i Ukraine.

Trump har også i TV interviews kaldt hele sagen for et regulært fupnummer fyldt med løgne og fordrejede udtalelser.

Rudy Giulianis udtalelser synes dermed at bekræfte, at ambassadørens fyring havde forbindelse til Ukraine-sagen. Hun er senere blevet stemplet som komplet uduelig af den amerikanske præsident.

- Marie Yovanovitch ville gøre undersøgelserne i Ukraine besværlige for alle parter, siger Giuliani noget overraskende til The New Yorker.