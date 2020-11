Pels-legende rørt til tårer: Virkelig, virkelig, virkelig trist

Den pensionerede direktør for Kopenhagen Fur Torben Nielsen har været med til at hive den danske minkbranchen op blandt verdens bedste. Nu er det slut: - Chokerende, lyder det fra manden selv

Gennem 23 år var Torben Nielsen adm. direktør for Dansk Pelsavlerforening og dets auktionshus Kopenhagen Fur, indtil han i 2016 stoppede.

Han har hevet branchenigennem opture, nedture og mediemøllen, der blandt andet bød på en længerevarende krig med TV2's operation X i 2009, da programmet afslørede dårlige forhold hos dyrene.

Det er historie

Torsdag aften blev det så blevet officielt: Kopenhagen Fur lukker med årets udgang. Og spørger man Torben Nielsen er Dansk Pelsdyravlerforening også historie:

- Det er væk. Det er historie. Al den ekspertise og alt det fantastiske samarbejde i udlandet er væk, væk, væk. Det er så trist.

- Det er sjældent, at vokse mænd som mig skal tørre tårerne væk. Men det har jeg gjort, siger han efterfulgt af en lang pause.

Torben Nielsen har været ramt af kræft, og egentlig skulle han have trukket sig som direktør i 2015. Men hans afløser holdt kun kort på posten, og derfor måtte Torben Nielsen trods sygdom træde til igen, og blev først pensioneret i 2016, hvor Jesper Uggerhøj overtog. Han blev siden afløst af Jesper Lauge Christensen, der i aften har meddelt Kopenhagen Furs endeligt. Han har med andre ord været helt afgørende for den succes, som den danske minkbranche har skabt på verdensplan.

Men han har også deltaget i samfundsdebatten:

Chokerende

Han har været med til at stifte den liberale tænketank Cepos. Han har som venstremand blandet sig i formandsopgøret i Venstre, og generelt har han benhårdt styret pelsbranchen gennem modstand fra politikere og aktivister. Men denne krise kunne han ikke afværge. Han kan ikke skjule, hvor ondt det gør. Og han kan slet ikke skjule sin harme over for regeringens beslutning om at slå alle danske mink ned uden lovhjemmel; endnu mindre kan han skjule sin harme over, at regeringen ikke slog koldt vand i blodet:

- Det er så chokerende, at regeringen har vendt ryggen til samarbejdet med netop den gruppe, som regeringen er meget fokuserede på: Nemlig alle dem, som ikke er begavet med en stor uddannelse, men som alligevel har klaret sig, og som endda har været en del af verdenseliten.

- Jeg mener slet ikke, at det handler om, hvorvidt man kan lide minkavl eller ej. Det handler om at passe på hinanden, og at behandle hinanden med respekt. Og jeg synes ikke, at Mette Frederiksen passer på pelsdyravlerne eller behandler dem med respekt.

- Det er totalt forfærdeligt. Chokerende. Jeg kan næsten ikke finde ord. Det er meget sørgeligt og trist. Det er virkelig, virkelig, virkelig trist, siger han.

Han mener, at hele er en udløber af, at regeringen fik øget sin magt på grund af pandemien:

- Jeg håber, at de store omkostninger - både menneskeligt og økonomisk - betyder, at folketinget aldrig igen afgiver magten til en regering.

- Man skal ikke give mennesker magt, hvis de ikke kan kontrollere den.