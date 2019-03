Pence: USA vil sende astronauter til Månen inden fem år

Det er USA's mål at sende astronauter til Månen inden for de næste fem år.

Sådan lyder meldingen tirsdag fra den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, under en tale hos USA's National Space Council.

- Det er denne administrations politik og USA's politik, at amerikanske astronauter skal vende tilbage til Månen inden for de næste fem år, siger Mike Pence under talen i Huntsville i delstaten Alabama.

- Lad mig gøre det helt klart: Den første kvinde og den næste mand på Månen kommer begge til at være amerikanske astronauter sendt af sted med amerikanske raketter fra amerikansk jord, siger Pence.