Pendler-profil stopper: Vil hellere tage bilen

Michael Randropp har været pendlertalsmand i ti år, og han har pendlet i 20 år, men nu er det slut.

Forsinkelser, manglende plads og længere rejsetid har fået ham til at kaste håndklædet i ringen. 9. september stopper han som formand for Pendlerklubben på kystbanen.

I stedet er han begyndt at tage bilen til arbejdet i København:

- Jeg er hurtigere i København med bilen, hvis du sammenligner med rejsetiden på rejseplanen. Og deri ligger ikke de forsinkelser, der ofte kommer med toget, siger han.

I årevis har han kæmpet for at han og de andre pendlere får de bedste forhold.

- Jeg har forsøgt via møder med DSB, Banedanmark og adskillige ministre at opnå en bedre trafik på kystbanen. Og jeg kan bare se, at det tegner sig dystert for fremtiden.

- Jeg er meget stolt over, at vi har været rundt og klæde politikerne på, men når de ikke vil løse opgaverne, tror jeg ikke længere på det, og så kan jeg ikke stå i front for en pendlerklub.

Tidligere har han også haft mulighed for at tage bilen:

- Hidtil har jeg ønsket at blive i det kollektive, fordi jeg går ind for en grøn, kollektiv trafik. Jeg har forsøgt at være med til at hjælpe. Men når der ikke er nogen løsninger, og jeg kan se, at det bliver værre, må andre tage over.

Han peger på, at priserne er steget markant, og at togtiderne bliver lavet om på strækningen, så togene går fra at køre hvert 20. minut til at køre hvert 30. minut om aftenen på hele strækningen og på flere stationer gælder det hele dagen.

- Det betyder, at hvis et tog går ud af drift, hvilket ofte sker, så går der altså en time, inden det næste tog går. Det kan jeg ikke stå model til, siger han.

DSB: Det er blevet bedre

Hos DSB lyder det:

- I forhold til forsinkelserne er punktligheden blevet bedre i forhold til sidste år. Er den blevet god nok? Nej, det er der nok nogen, som synes, at den ikke er. Vi bliver målt på kundepunktligheden - hvad kunderne oplever - og så bliver vi målt på operatørpunktlighed - det vi alene har ansvaret for, siger Tony Bispeskov, informationschef, DSB.

- Langt de fleste forsinkelser skyldes forhold, der er uden for DSB's indflydelse. Men kundepunktligheden er ikke tilfredsstillende fra Hovedbanegården til Helsingør, men den er tilfredsstillende fra Helsingør mod København. Det skal der selvfølgelig gøres noget ved. Det er ikke noget, som bliver håndteret lige nu og her. Der er lagt op til, at det sker om et par år.

- Så jo, det er ærgerligt, at Michael i nogle tilfælde vælger at tage bilen.

I forhold til manglende pladser, siger Tony Bispeskov:

- Det er rigtigt, at det kan være svært at ramme den præcise togstørrelse. Vi vil allerhelst give vores kunder en god komfort - at de kan sidde ned. Det er ikke sådan, at vi kan give en siddeplads til alle vores kunder. Det kan dem, der rejser med S-tog skrive under på. Det gælder også på kystbanen i myldretid.

- Det er noget, som vi løbende følger og forsøger at tilpasse togstørrelsen.

Ekstra Bladet har givet transportminister Benny Engelbrecht mulighed for at kommentere sagen. Han er ikke vendt tilbage.