Pendlere advarer mod overfyldte tog: Vi tvinges sammen

Øresundsbroens tog er fyldt til bristepunktet til trods for smittefare. Sådan melder flere pendlere. Men hos politiet og DSB handler det i stedet om, at passagererne ikke er gode nok til at holde afstand

Mellem Danmark og Sverige går der normalt seks tog i timen. Nu går der kun ét.

Det har konsekvenser for de tusinder af pendlere, der hver dag rejser frem og tilbage.

Dertil kommer de mange hjemrejsende svenskere, der lander i Københavns Lufthavn og ønsker at krydse broen.

I Facebook-gruppen 'BroenLive' deler flere pendlere billeder og bekymringer med hinanden for at advare mod de trænge forhold.

Platformene ved lufthavnen beskrives som propfulde - særligt toget mellem Kastrup og Malmø C.

- Hvorfor skal jeg og andre pendlere udsættes for risikoen for at blive smittet med corona ved at blive tvunget tæt sammen med folk, der lige har været ude at rejse, siger pendleren Amira Temfamani til TV2 Lorry.

Perronen ved Københavns Lufthavn onsdag morgen. Foto: Tarek Staita

DSB: Vis samfundssind og hold afstand

Tony Bispeskov, der er informationschef for DSB, siger til Ekstra Bladet, at han ikke kan genkende billedet.

- Vi tæller antallet af kunder, og i denne uge har der i alle tog været over 100 ledige pladser i togene både til og fra Sverige, siger han.

Den samstemte melding fra politi, militær og DSB-personale skulle ifølge informationschefen være, at der er god plads på både perroner og i togene.

Derimod henviser Tony Bispeskov til, at billederne af folk, der står for tæt sammen, kan være udtryk for, at folk ikke fordeler sig, som de bliver bedt om.

- Man skal altså udvise samfundssind i denne situation og holde afstand til andre mennesker. Til trods for ekstra personale og hjælp fra politiet, så oplever vi desværre at passagerer ikke fordeler sig i toget til trods for gentagende opfordring. Det er kun et fåtal, der rykker sig.

Problemet kan også opstå, hvis passagerer ikke bliver siddende, når de ankommer til perronen.

- Når toget nærmer sig Kastrup fra svensk side, så sker der det, at togpersonalet beder folk om at blive siddende. Så lukker man dem ud sektioner i samarbejde med politi og militær, for at undgå at der bliver køer, hvor folk står på nakken af hinanden.

Generelt færre tog

DSB har mistet omkring 85 procent af deres kunder. Derfor nedsættes den almindelige togdrift kraftigt i hele landet.

- Det er rigtigt, at vi er gået fra seks tog til ét mellem Danmark og Sverige. Fra på lørdag kører vi heller ikke med InterCityLyn - de hurtige tog mellem landsdelene, da vi kun har 15 procent af vores kunder tilbage.

Ifølge informationschefen er der på nuværende tidspunkt ikke nogen indikation på, at der nogle steder skulle være behov for flere tog.