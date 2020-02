Penge desinficeres i kampen mod coronavirus

Den Kinesiske Centralbank sætter pengesedler i isolation og desinficerer dem for at standse spredning af coronavirus

Et hidtil uset middel mod spredning af coronavirussen er taget i brug, efter at Den Kinesiske Centralbank er begyndt at sætte pengesedler i isolation.

Det skriver The Guardian.

Ifølge mediet har centralbanken udtalt på et pressemøde, at man desinficerer brugte pengesedler ved hjælp af ultraviolet belysning og varmebehandling, og herefter bliver sedlerne isoleret i op til 14 dage.

Coronavirus: Første dødsfald i Europa

Beijing indfører to ugers corona-karantæne

Centralbanken er ifølge mediet kommet med en opfordring til bankerne om kun at give kunderne nye sedler, hvis det er strengt nødvendigt.

Man har fra centralbankens side desuden været nødt til at udstede nye sedler som følge af den nye procedure.

I Hubei-provinsen, som er hårdest ramt af virusudbruddet, har man udstedt nye sedler til en værdi af 4 milliarder kinesiske yuan.

Man ved endnu ikke, hvad effekten af centralbankens forsøg bliver, da flere og flere kinesere foretrækker mobilbetaling frem for kontanter.

I Kina er det samlede antal døde, der var smittet med coronavirus, 1523 personer, mens der i kinesiske Hubei-provins, hvor virusset oprindeligt brød ud, er i alt 1457 døde.

Kina har registreret i alt 66.492 registreret som smittet.

Lørdag skete det første dødsfald som følge af coronavirus i Europa.