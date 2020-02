Penge retur? Denne dag kan du tjekke din årsopgørelse

Fra mandag 9. marts er det muligt at tjekke sin årsopgørelse og se, om man skal have penge tilbage af skattefar

En af årets største online begivenheder finder sted, når Skattestyrelsen åbner op for de elektroniske sluser, og inviterer 4,6 millioner borgere til at tjekke deres årsopgørelser for 2019.

De sidste oplysninger til Skattestyrelsen tikkede ind i januar, hvorfor styrelsen har brugt februar til at samle oplysninger og lave skatteberegninger.

Fra 9. marts bliver det derfor muligt at tjekke, hvorvidt du skal have penge retur af skat, eller om der skal afregnes ved kasse et.

Overskydende skat vil blive udbetalt fra 3. april. Det skriver Skattestyrelsen i en pressemeddelse.

'Vi regner også i år med stor interesse for at se årsopgørelsen, når vi åbner for den. De fleste er i første omgang interesseret i at se, om de bliver mødt af et rødt eller grønt tal på årsopgørelsen alt efter, om de skal betale restskat eller have penge tilbage, oplyser Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Ekspert: Sådan undgår du skattesmæk

I år meddeler Skattestyrelsen, at årsopgørelsen bliver udregnet på baggrund af omkring 170 millioner oplysninger, som Skattestyrelsen modtager fra banker, arbejdsgivere, pensionsselskaber m.v.

I maj måned er der deadline for at rette i sin årsopgørelse, men ligesom sidste år har langt de fleste danskere styr på deres årsopgørelser.

'Vi har langt de fleste oplysninger og det er derfor normalt kun omkring 15 procent – eller 700.000 borgere, der skal ændre eller tilføje noget i deres årsopgørelse, lyder det fra Karoline Klaksvig.

Hvis du er én af dem, der skal betale penge tilbage, er der deadline for indbetaling af restskat uden procenttillæg i starten af juli 2020.

Alle oplysningerne bliver tilgængelige på tastselv.skat.dk.