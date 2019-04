Pengene vælter ind: Familiefar til kamp mod Paludan

Familiefaren Nicolai Würtz fra Brønshøj er mildest talt ikke fan af den kontroversielle politiker Rasmus Paludan.

Ikke desto mindre har han tænkt sig at 'støtte' den racisme-dømte politikers demonstrationer på sin helt egen kreative måde: Hver gang Paludan brænder en koran af, donerer Nicolai 500 kroner til Dansk Flygtningehjælp.

Til formålet har han startet en indsamling på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside, der på to døgn har kradset næsten 140.000 kroner til sig.

- Jeg tror, at der er rigtig mange, der har det ligesom mig, når man ser det, som Rasmus Paludan er i gang med. Han er i sin gode ret til at stille sig op på et gadehjørne og sige, hvad han vil, men jeg har lyst til at vise, at jeg er uenig, og at det er en skør måde at bruge sin ytringsfrihed på, siger Nicolai til Ekstra Bladet.

- Med den her indsamling kan man sige, at jeg tager karma-loven i anvendelse. Når han gør noget, som volder skade og gør folk kede af det, så prøver jeg og andre at gøre noget positivt. Når han i min optik gør noget skidt, så prøver vi at gøre noget godt den anden vej rundt.

Målet skulle ifølge hovedpersonen selv være at gøre Paludan til Danmarks sureste fundraiser.

Blæst bagover

Nicolai startede indsamlingen tirsdag aften og spyttede selv de første 100 kroner i kassen. Da han gik i seng var beløbet allerede vokset til godt 2500 kroner.

I skrivende stund er der samlet 132.770 kroner ind fordelt over 1247 donationer.

- Jeg havde ingen idé om, hvad jeg skulle forvente, men jeg synes indsamlingen er blevet modtaget utroligt godt. Jeg er lidt blæst bagover af, hvor mange der gerne vil være med, siger Nicolai.

- Jeg tror, det er et spejl på, at Rasmus Paludan fylder rigtig meget i mediebilledet, og at rigtig mange helt almindelige, fredelige mennesker har lyst til at gøre noget uden at anfægte hans ytringsfrihed.

Bedre til penge end vælgererklæringer

Indsamlingen har allerede nået sit oprindelige mål på 80.000 kroner, men Nicolai håber, at folk fortsat vil give et bidrag til projektet fremover.

- Man skal ikke bruge formuer på det her, men hvis man smider en fem-ti kroner i kassen, hver gang man er irriteret over Paludan, så kunne vi jo komme i den situation, at hver gang Paludan var ude på et gadehjørne med sit lille følge, rejste han fem-ti tusind kroner til Dansk Flygtningehjælp, siger han.

- Det ville være utroligt smukt.

Selvom Nicolai generelt ikke er glad for Paludans opførsel, har indsamlingen vist ham en ny side af den racisme-dømte politiker:

- Jeg er lidt overrasket over, hvor god Rasmus Paludan er som ufrivillig fundraiser. Det ser ud som om, at han er bedre til at indsamle penge end vælgererklæringer, siger han med et glimt i øjet.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Rasmus Paludan...