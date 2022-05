Pengeregn over medarbejdere: Får 20.000 kroner hver

Det går godt for entreprenør- og ejendomsinvestorselskabet A. Enggaard.

Så godt, at virksomheden, der er ejet af Nordjyllands rigeste familie, nu giver medarbejderne en fyrstelig bonus.

Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

Stærkt år

Her lyder det nemlig, at de 500 ansatte i A. Enggaard får en bonus på hele 20.000 kroner grundet et stærkt år.

Det fortæller administrerende direktør Asger Enggaard.

- Vi har haft et rigtig godt år, hvor vi trods flere corona-prægede måneder har formået at fastholde en god fremdrift og kvalitet i vores aktiviteter samt et godt kammeratskab. Det har krævet en særlig indsats fra vores medarbejdere, der dygtigt og loyalt fandt den rette balance mellem hensynet til både hinanden og omgivelserne og at holde hjulene i gang.

- Deres stærke, kollektive indsats på tværs af afdelinger og fagligheder har været helt afgørende for vores meget tilfredsstillende 2021, og derfor har vi besluttet, at alle medarbejdere ekstraordinært belønnes med en bonus på 20.000 kroner uanset stilling.

Skyldes ændret strategi

A. Enggaard kom ud af 2021 med en omsætning på svimlende 2,3 milliarder kroner - hele 13 procent højere end forrige år.

Ifølge Asger Enggaard skyldes det positive årsregnskab blandt andet, at man har haft held med at stable projekter på benene uden for Nordjylland, hvor virksomheden stammer fra.

- Vi høster nu for alvor frugterne af vores strategiske udvikling, hvor vi gennem de seneste par år har bygget videre på vores historisk stærke entreprenør- og projektudviklingsvirksomhed, så vi i dag også er en stærk bygherre- og byudviklingsvirksomhed, ligesom vores driftsorganisation er styrket, siger Asger Enggaard og fortsætter:

- Sammen med pensionskasser og samarbejdspartnere lykkes vi med at udvikle attraktive og levende bydele, hvor mange gerne vil bo, og hvor virksomheder etablerer sig. Det betyder, at årets resultat blandt andet er positivt påvirket af avancer på salg og ikke mindst af, at vi stort set ingen tomgang har på vores lejemål. Vi har desuden opbygget en solid ejendomsportefølje, og her har vi som andre ejendomsselskaber været begunstiget af et generelt stærkt ejendomsmarked i 2021 med store positive værdireguleringer til følge.

A. Enggaard har eksempelvis stået bag byggerier som Ceres Byen i Aarhus samt Øste Havn og Spritten i Aalborg.