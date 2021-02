Pengeskabe sælger som aldrig før: Men der er en risiko

Pengeskabsforhandlere har i øjeblikket nok at se til.

Over det seneste år har de således oplevet en stigning i antallet af henvendelser fra privatpersoner, der ønsker at opbevare større kontantbeløb eller værdifulde smykker i hjemmet.

Direktør for Herning Pengeskabsfabrik, Jef Jefsen, fortæller til Ekstra Bladet, at han ser tre bevæggrunde for, at private ønsker at opbevare flere værdier i hjemmet. Det kan være folk, der har penge stående i banken, og som ikke har lyst til at betale renter af dem.

Det kan også være folk, der vælger at investere deres penge i guld og sølv, altså smykker, i stedet for at have pengene stående i banken og betale renter af dem. Den tredje bevæggrund handler om corona.

- Mange mennesker har over det seneste år oplevet en usikkerhed, som har grebet ind i folks hverdag. Der er nogle ting, man ikke selv kan styre, som for eksempel corona. Så er der nogle, der vælger at finde de ting, de selv kan styre. Om så det er haven, oprydning på loftet eller at få sikret de ting, man har, og som man simpelthen ikke vil aflevere ved indbrud, fortæller Jef Jefsen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere virksomheder, som sælger pengeskabe, og som bekræfter, at de også oplever en stigning i henvendelser fra private.

Ikke uden risici

Men det er ikke risikofrit at opbevare værdifulde ejendele og kontanter i sit hjem. Det oplyser skadedirektør hos forsikringsselskabet Codan, Henrik Bundgaard. Man kan ifølge ham sagtens opbevare en del af sine værdigenstande derhjemme, men er det for store værdier, udsætter man sig selv for en større risiko.

- Man skal være opmærksom på, at stort set alle forsikringstyper på markedet, som dækker ædelstene og kontanter, har nogle begrænsninger, man skal være meget opmærksom på.

- På nogle forsikringer vil det være muligt at hæve summerne, imens det på andre forsikringer, som for eksempel forsikring af kontanter, ikke vil være muligt. Der skal man vide, at man løber en større risiko på den del og i givet fald kan være uforsikret på grund af den volumen, man har taget med hjem, fortæller Henrik Bundgaard til Ekstra Bladet.

Politiet advarer Claus Birkelyng fra Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter NFC anbefaler ikke at have større kontantbeløb liggende i hjemmet. - Det er min vurdering, at mange privatpersoner forsøger at finde alternative placeringer til deres kontanter, nu hvor de fleste pengeinstitutter pr. 1. januar 2021 har indført negativ rente for indestående i banken. Det er yderst vigtigt, at folk tjekker med deres forsikringsselskab, hvordan de er dækket i tilfælde af tyveri eller brand. Som udgangspunkt kan vi fra politiets side ikke anbefale, at man ligger inde med større kontantbeløb i private hjem, siger han. Vis mere Luk

Vær sikker på, at din formue er forsikret

Det betyder i bund og grund, at man kan risikere, at en større del af ens formue ikke er forsikret.

- Det kan være, at forsikringen dækker de første 30.000 kroner. Men hvis du så har 50.000 kroner liggende, så er de sidste 20.000 uforsikret, siger Henrik Bundgaard og understreger, at man skal sørge for at give forsikringsselskabet besked, hvis man foretager en større ændring i, hvor mange værdigenstande man har liggende.

Direktør hos Herning Pengeskabsfabrik, Jef Jefsen, mener dog, at det kan give fin mening at opbevare sine dyrebare ejendele i hjemmet, så længe man gør det ordentligt.

Nedenfor kan du læse, hvad Jef Jefsen mener er vigtigt at tage med, når man skal sikre sig mod indbrud.

Sådan sikrer du dig bedst imod indbrud Ifølge Jef Jefsen er der nogle vigtige ting, du skal have med i overvejelserne, når du skal sikre dig mod indbrud – pengeskabet kan nemlig ikke altid stå alene. Ofte vil indbrudstyvene ikke vide, at du har et pengeskab. Derfor vil de kigge på de ydre omstændigheder: Dit nabolag, din bolig og den bil, der holder i garagen. Jef Jefsen fortæller, at risikoen for indbrud er størst, hvis du har en dyr bil holdende i garagen, eller hvis du bor i et dyrt nabolag. Ifølge Jef Jefsen er den vigtigste faktor tid. For har indbrudstyven travlt, vil vedkommende ikke kunne slippe afsted med så mange genstande. For at give tyven så lidt tid som muligt, kan man derfor anskaffe sig to ting: En alarm og et pengeskab. For i det øjeblik, alarmen begynder at ringe, er det kun et spørgsmål om tid, før en vagt vil ankomme – og derfor har gerningsmanden ikke tid til at brække et pengeskab op. Sørg derfor for at opbevare de ting i pengeskabet, som for alt i verden ikke må tages ved indbrud. Du kan også sikre dig ved at have belysning omkring dit hus, så der ikke kan gemme sig nogen på grunden. Vis mere Luk

