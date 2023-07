'Penisfisk' overalt på stranden

Pølsefest på stranden. 'Penis' i tusindvis.

Nej, der er ikke tale om en frisk uge i Sunny Beach eller en reportage fra en nudiststrand.

Den farverige beskrivelse dækker derimod over det syn, der mødte de lokale strandgæster i Rio Grande i Argentina.

Her har en storm nemlig skyllet tusindvis af såkaldte 'penisfisk', der er en art i kategorien pølseorm, op på stranden mandag eftermiddag.

Det skriver nyhedsbureauet Jam Press ifølge norske Dagbladet.

Sådan så det ud, da penisfiskene angreb en strand ved Point Reyes, Californien, i 2019. Foto: Freshnews.com

Kroværtens fede orm

Den mærkværdige orm, der som navnet afslører har ligheder med det mandlige kønsorgan, måler omkring 25 centimeter og kan ifølge det norske medie blive op til 25 år gamle.

En sand delikatesse i lande som Kina, Sydkorea og Japan - men altså et chok for Rio Grandes strandgæster.

Og penis-fisken, hvis latinske navn lyder 'urechis unicinctus' er netop kendt for at blotte sig for strandgæster.

I 2019 invaderede de slibrige pølser ligeledes en strand i Californien efter en storm.

Udover det latinske og det oplagte, almindelige penis-navn, er pølseormen også kendt under navnet 'fat innkeeper worm' - eller på dansk 'den fede kroværts orm'.

Dette blandt andet, fordi den graver huller i sandet, som andre dyr kan indlogere sig i.