Penisfutteraler og finger-afskæring: Isoleret stamme endelig filmet

Dani-folket, der lever på Vest-Papua i Indonesien, er en af verdens mest isolerede folkefærd.

I videoen herover har du dog en sjælden mulighed for at komme tæt på en af stammerne og nogle af de ritualer, der praktiseres under deres ugelange kulturelle festival.

Her fremfører stammens mænd blandt andet rituelle danse iført penisfutteral, også kaldet koteka, mens kvinderne tilbereder helstegte vildgrise over åbne flammer.

Det er den indonesiske fotograf Hariandi Hafid, der har haft muligheden for at komme tæt på stammen og forevige dens ritualer.

- Festivalen handler om at udføre hellige ritualer, der ærer deres forfædre.

- Deres dans er inspireret af krige, der har fundet sted før i tiden, og fra tid til anden stadig finder sted mellem de forskellige stammer, siger Hariandi Hafid.

Dani-folket er dog også kendt for deres mere brutale ritualer, der blandt andet inkluderer afskæring af det yderste led på en finger. Det praktiseres af stammens kvinder for at markere tabet af et nærtstående familiemedlem.

Selvom det ritual er blevet fordømt af den indonesiske regering, fandt Hariandi Hafid dog flere beviser på, at traditionen stadig lever blandt de ældre kvinder i stammen.

- Nogle ritualer er blevet mindre udbredte, som for eksempel finger-afskæring, der bliver påvirket af fremmede religioner.

- Men kotekaen er stadig meget udbredt. Udover at fungere som påklædning markerer den også social status og er et symbol på modstand, fortæller Hariandi Hafid, der er meget forbløffet over hvor velbevaret dani-folkets kulturarv er.

- Det mest bemærkelsesværdige er måden, de klæder sig på. Der er stadig mange som bruger koteka til hverdag, lyder det.

