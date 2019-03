Pensionist: Bilforhandler snød mig for 175.000 kroner

Uden helt at lægge mærke til det, smuttede 75-årige Gunnar Lerches finger, da han skulle overføre 19.500 kroner for en brugt bil.

Der røg nemlig et ekstra nul på beløbet, hvorfor den uopmærksomme pensionist kom til at overføre 195.000 kroner for den brugte Tacuma 2,0 fra 2005. Bilforhandleren, Jovica Zurz, var den første til at opdage fejlen, hvorfor han ifølge Gunnar Lerches Niece, Rikke Hansen, skyndte sig at lave en ny slutseddel på handlen, hvor prisen var 195.000 kroner.

Derefter kørte han ifølge Rikke Hansen hen til Gunnar Lerche om aftenen samme dag, hvor han bildte den 75-årige ind, at de var nødt til at skrive en ny slutseddel.

- Gunnars første tanke var, at det nok skulle blive ordnet, når han tog op til forhandleren og forklarede sig dagen efter. Men han fik at vide, at han ikke ville få nogen penge tilbage. Jeg blev vred og rystet over, at man mener, at man kan drive forretning på den måde, siger Rikke Hansen til Ekstra Bladet.

Da Netavisen Gribskov konfronterede Jovica Zurz med fadæsen, nægtede han at sende pengene tilbage.

- Vi forlangte 195.000 og han hoppede på den.

- Og det er en virksomhedspraksis, i benytter jer af?

– Ja

- Så han hoppede simpelthen på den?

– Ja.

Det så ikke ud til, at Gunnar ville få sine penge tilbage foreløbigt. Foto: Privatfoto

Det er i skrivende stund tre måneder siden, at Gunnar Lerche blev franarret 195.000 kroner. Men det er heldigvis samtidig også dagen, hvor han endelig har fået sine penge tilbage.

Før han kunne få sine penge, krævede bilforhandler Jovica Zurz dog, at Gunnar og hans niece ikke længere ville tale med pressen.

- Jeg sagde til ham, at vi ikke kunne gøre noget ved, hvad pressen skrev. Han indvilgede dog alligevel i endelig at give Gunnar sine penge tilbage, siger Rikke Hansen.

Gunnar fik heldigvis sine penge tilbage efter tre måneder. Foto: Local Eyes

Derfor fik Gunnar Lerche fredag eftermiddag sine 175.000 kroner tilbage. Han var dog blevet lovet, at bilen var synet og havde plader på, da han købte den. Det har dog vist sig heller ikke at være tilfældet. Ifølge Rikke Hansen er bilen heller ikke ligefrem i en køreklar forfatning.

- Han har haft den til mekanikeren, hvor han har måttet smide 7500 kroner. Som mekanikeren siger, så er den ikke engang de oprindelige 19.500 værd, siger hun.

Mere påpasselige

Trods de noget kedelige omstændigheder omkring købet af Gunnars nye bil er han glad for, at det hele til sidst begyndte at rulle i den rigtige retning.

- Han er sindssygt glad. Jeg var med ham deroppe, da han skulle have pengene tilbage, og jeg har siddet med ham og fået en kop kaffe bagefter. Han er bare sindssygt glad og lettet, efter det har stået på de sidste tre måneder, siger Rikke Hansen.

Men oplevelsen vil dog sidde hos Gunnar og hans familiemedlemmer i en rum tid endnu.

- Vi er alle sammen nok blevet lidt mere påpasselige. Gunnar kommer i hvert fald til at læse kontrakter grundigt igennem fra nu af, siger Rikke Hansen.

Jovica Zurz, der ejer Damhus Biler, har afvist Ekstra Bladets henvendelser.