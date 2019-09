Pensionist bruger 250.000 kr. på at undgå fartbøde på 835 kr.

71-årige Richard Keedwell fra Yates ved Bristol i England føler sig uretfærdigt behandlet.

I 2016 fik han en fartbøde, efter han under en dagtur til Worcester ifølge ordensmagten havde kørt 35 mil (56 kilometer, red.) i timen på en strækning, hvor man ikke måtte køre mere end 30 mil (48 kilometer, red.) i timen.

Selv mener Richard Keedwell på ingen måde, at han kørte mere end det tilladte den dag i november for snart tre år siden. Derfor fik han sig en stor overraskelse, da han modtog fartbøden.

Det skriver BBC.

Han havde dog ingen metode til at bevise i retten, at han ikke havde kørt for stærkt. Så han kontaktede en en video-ekspert, som i retten har forklaret, at politiets opsatte kamera muligvis kan være blevet 'snydt' af en bil i en tilstødende vejbane. Eller at kameraet simpelthen må have været i stykker.

Tre år senere og en halv million fattigere

Richard Keedwell havde regnet med, at sagen ville blive lukket hurtigt, men nu, snart tre år senere, kalder han det britiske retssystem for 'alvorligt fejlbarligt'.

Han fortæller til det britiske medie, at han måtte møde op hos Worcester Magistrates' Court fire gange, før hans sag blev taget op. Efter at have tabt sagen, appellerede han den, og tabte endnu engang i august i år.

Nu har han sammenlagt brugt omkring 30.000 britiske pund - svarende til en kvart million danske kroner - på sagen - herunder 21.000 pund på advokatløn og 7.000 på sagsomkostninger foruden diverse transportudgifter. Det var ellers penge, som skulle være gået til hans søns arv, og nu har han dårlig samvittighed over, at det kommer til at gå ud over hans familie.

- Jeg er dødtræt af systemet, som sylter de ordinære folk. Jeg fortryder beløbet. Jeg ville simpelthen have retfærdighed, siger den 71-årige.

En talsperson fra anklagemyndighederne i England fortæller til BBC, at nogle af de ting, der var kommet frem i retten, havde ført til et behov for yderligere høringer og bevisførelse, hvilket er forklaringen på, at den har varet over så lang tid.