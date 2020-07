Pensionister fanget i gelænder-krig

Syv års bureaukratisk skyttegravskrig mellem Kulturstyrelsen og Skive kommune om noget så banalt som et primitivt trappegelænder ved udsigtspunktet Bette Jensen Hyw på Fur er endt i et ultimatum fra København: Gelænderet skal fjernes – senest 1. august.

Dermed er det femte gang, det famøse gelænder bliver afmonteret. For så efter et par dage at blive sat op igen af uvorne øboere, som har organiseret sig i den såkaldte gelænderbande.

Bandens talsmand, Anton Simonsen, der selv er nabo til højen, er mildest talt træt af styrelsens tosserier, som op gennem årene i utallige alenlange skrivelser kun har øget højden på papirbunkerne i korrespondancen med Skive Kommune.

Tosserier på museum

Fur Museum har sågar lavet en særskilt plancheudstilling, der udelukkende handler om gelænderfarcen. Her kan man læse uddrag af myndighedernes brevveksling og de mange ledere, som Skive Folkeblad har ofret på affæren.

Et besøg forrige år af daværende kulturminister Mette Bock (LA) løste ingen problemer.

Grin eller gråd

- Jeg ved ikke, om man skal grine eller græde, siger 81-årige Anton Simonsen, tidligere FN-soldat og mangeårig brugsuddeler på Fur.

- Kommunen er fuldstændig enig med os i, at der skal være et gelænder på trappen for at hjælpe gangbesværede. Men nu har den fået et nyt ultimatum og skal fjerne gelænderet.

- Går det, som det plejer, bliver materialerne stillet pænt ved museet, og så kan det jo været, at gelænderet kommer op igen, forudser bandens leder.

Artiklen fortsætter under billedet ...

- Sikke noget pjat. Hvorfor i alverden skal det gelænder pilles ned, spørger nordjyske John Halvskov Hansen.

Velbesøgt seværdighed

Den omstridte bakketop er Furs højeste punkt - 76 meter over havet. Ifølge Kulturstyrelsen er det officielt en gravhøj, men højen er også et velbesøgt udsigtspunkt med et imponerende vue over den centrale del af Limfjorden.

I klart vejr kan man eksempelvis tydeligt se de enorme vindmøller rage højt op på statens prøveanlæg i Østerild ca. 30 kilometer nord for Fur.

I disse dage er Bette Jenses Hyw en af øens mest populære seværdigheder.

- Parkeringspladsen er proppet med biler fra morgen til aften, siger Anton Simonsen.