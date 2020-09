Pensionister står foran gigantisk huslejestigning: - Vi får jo meget mindre at leve for

Der bliver mindre at leve for, når 29 førtids- og folkepensionister får varslet huslejestigning på 25 procent. Det sker som følge af akut opståede skader, hvor ældre- og handicapboliger ved Isefjorden skal renoveres for knap 14 mio. kroner

Med den pittoreske udsigt ud over Isefjorden sidder hun og grubler over, hvordan hun skal finde råd til at blive boende i sin ældrebolig ved Isefjordsparken i Hundested.

- Jeg har været igennem et helvede med tre flytninger på halvandet år. Og endelig kom jeg her og følte, at jeg var landet i paradis, siger Annelise Heidemann til Ekstra Bladet.

Men på det seneste er paradis blevet til helvede, fordi HAB (Hundested Almennyttige Boligselskab), der er en del af DAB, påbegynder en omfattende renovering af 29 boliger i Isefjordsparken, der forventes at løbe op i 14 mio. kr - inkluderet i prisen er rådgivningsfirmaet Torkil Laursen, der snupper en mio. kroner for at rådgive om renoveringen.

Annelise Heidimann med sin tro væbner, hunden Tessa. Nu med udsigt til store stilladser, fordi taget skulle renoveres akut. Foto: Anthon Unger

De 14 mio. kr. er langt mere, end afdelingen har lagt til side, hvorfor de 29 folke- og førtidspensionister kan se frem til en huslejestigning på intet mindre end 25 procent over fire år.

Hundedyr lejlighed i Hundested

Huslejen, der på sigt kan løbe op i knap 9000 kr. for 69 kvm., foruden vand, el og varme, er ifølge Annelise Heidemann stort set det samme, som hun får udbetalt for sin folkepension.

- Så får man en prop, når man pludselig får at vide, at huslejen stiger med knap 26 procent. Der har jeg knap boet her i et års tid. Det var her i foråret, vi fik at vide, at den ville stige så meget, siger Annelise Heidemann.

Den kommende huslejestigning betyder, at udgiften for Isefjordsparkens ældreboliger lander i den absolutte top, når det kommer til udgifter på huslejen. Og det har konsekvenser for Annelise Heidemann og flere af hendes ældre medbeboerer.

- Vi får jo meget mindre at leve for. Og vi er jo alle sammen folke- eller førtidspensionister. Det er jo ikke ligefrem kæmpe lønninger eller pensioner, vi har i forvejen. Det kommer til at betyde en hel del, siger Annelise Heidimann.

Ned mellem to stole

I flere år er der ikke blevet henlagt nok midler til fremtidige renoveringer.

Derfor har flere af beboerne ifølge borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen (S), i en årrække betalt for lidt i husleje, hvorfor huslejestigningen nu er markant.

Imidlertid ryger Annelise Heidemann, og andre nytilflyttede, ned mellem to stole, fordi de nu står og skal betale regningen ved kasse et som følge af flere års for lidt henlæggelser.

Hele rækken, hvor Annelise Heidimann bor, er påbegyndt en omfattende renovering. Taget skulle skiftes akut. Ifølge Annelise Heidimann er det mindst 10 år siden, at der er sket udvending renovering. Foto: Anthon Unger

Og hendes frustrationer kan borgmester Steffen Jensen (S) nikke genkendende til.

- Det er jo stærkt utilfredsstillende, at de ikke har betalt en større husleje alle sammen i en længere periode, og så få de ting lavet, der skulle laves. Det er jo netop, det der sker, hvis man ikke laver noget over mange år, siger Steffen Jensen til Ekstra Bladet.

Borgmester er 'virkelig sur'

Den omfattende renovering ventes at koste 13.952.000 kroner. Det er langt mere, end afdelingen har lagt til side, og derfor søgte HAB om kommunal lånegaranti på 11,3 mio. kroner.

- Vores ansvar er at godkende nogle af de her lån eller garantistillelser. Det har ikke nogen konsekvenser for kommunen, men det har konsekvenser for de beboere, som får en huslejestigning. Og det er vi jo sådan set virkelig sure over for at være helt ærlig.

Halsnæs Byråd nikkede på et møde i økonomiudvalget ja til at stille lånegaranti, men det skete ikke uden en løftet pegefinger.

Borgmesteren fortæller videre, at kommunen ikke fremover vil give en garanti, hvis ikke boligforeningen passer biksen ordentlig.

- Jeg tror ikke, at repræsentation for boligforeningen er i tvivl om, hvad vi mente, da de gik fra det møde, siger Steffen Jensen.

'Ikke optimalt'

Men borgmesterens forklaring køber de ikke hos DAB.

I et skriftlig svar til Ekstra Bladet skriver Afdelingschef Steen Hingebjerg i DAB, at 'Kommunen har som tilsynsførende myndighed både ret og pligt til at skride ind, hvis det vurderes, at beløbet for henlæggelser er for lavt.

De beføjelser har kommunen valgt ikke at bruge af, hvorfor DAB formoder, at kommunen har været enige i sagens håndtering.

'Hverken DAB eller Hundested almennyttige Boligselskab mener, at en huslejestigning på 25 procent er optimal. Men desværre er skaderne akutte og skal udbedres snarest.

'Vi er klar over, at det for nogle beboere kan betyde, at de får vanskeligt ved at betale huslejen. I almene boliger er der ikke andre til at betale for renoveringer end beboerne og hvad de eventuelt kan opnå i støtte', skriver Steen Hingebjerg til Ekstra Bladet.