Pensionsgribbe kan koste dig fem år ekstra på arbejdsmarkedet

Fem år ekstra på arbejdsmarkedet. Så meget kan forskellen på et dyrt og et billigt pensionsselskab koste dig, hvis du vel at mærke vil have det samme at leve for, når du stopper.

Det viser en beregning, som pensionsgiganten ATP har foretaget i nyhedsbrevet Faktum.

- Der er meget stor forskel på, hvad det koster at få administreret og investeret sin pensionsopsparing i danske livsforsikrings- og pensionsselskaber. Forskellene på de højeste og laveste omkostninger var sidste år så store, at pensionsformuen efter et helt arbejdsliv ville blive cirka en tredjedel mindre i ordningen med den højeste omkostning end i ordningen med den laveste omkostning, skriver ATP i nyhedsbrevet.

Beregningen tager udgangspunkt i en 25 årig i 2018, som antages at spare op i 50 år, indtil vedkommende går på pension som 74-årig.

Selv om det ikke synes af meget, når du ser på den procent, du betaler i omkostninger, så skal du ikke lade dig snyde. Det bliver nemlig til rigtigt mange penge over årene.

Stiger din omkostningsprocent f.eks. fra 0,25 pct. til 1,0 procent, betyder det, at du får 17 procent mindre til dig selv i pension. Og stiger den til 1,75 pct. går du glip af en tredjedel af den pension, du ellers ville have fået. Det betyder, at du må arbejde i mange flere år, hvis du vil have det samme udbetalt. Helt op til fem år.

- Hvis opspareren skulle indhente den 'tabte' pensionsopsparing, så vil opspareren skulle udskyde sin pensionering med fem år og i eksemplet trække sig tilbage som 79-årig i stedet for 74-årig, skriver ATP.

79 år! Tyg lige på den.

Nyhedsbrevet har ikke omregnet eksemplerne til kroner og ører. Men i et tidligere nummer af Faktum har ATP beregnet, at du vil miste lidt over en million kroner, hvis du sparer 2000 kr. op til pension om måneden i 40 år til en årlig omkostningsprocent på 1,75 sammenlignet med en på 0,05 pct.