Pensionsselskaber spår profit efter ny USA-aftale

USA's nye og omfattende klima-og sundhedsplan er noget, der kan gavne pensionsopsparere i Danmark.

Det fortæller Tom Vile Jensen, der er underdirektør i brancheorganisationen for forsikrings- og pensionsselskaber, F&P, tidligere kendt som Forsikring & Pension.

- Det kan gå hen og blive en rigtig god forretning for de danske pensionsopsparere. For når amerikanerne skal bruge godt 3000 milliarder kroner på blandt andet vindmøller og solceller, kan vi blive en del af det, siger han.

Fredag blev præsident Joe Bidens ambitiøse klima- og sundhedspakke godkendt i Repræsentanternes Hus i USA. Dermed er den sikker på at blive til virkelighed.

Planen, der i USA kaldes 'Inflation Reduction Act', indeholder blandt andet et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 40 procent frem mod 2030.

Tom Vile Jensen forklarer, at danske pensionsselskaber og virksomheder i mange år har specialiseret sig i og investeret i netop grønne teknologier.

Dermed kan de byde sig til for at opfylde amerikanernes nye mål ved hjælp af disse teknologier.

- Nu handler det om at få en andel af nogle af de penge, som amerikanerne skal bruge på den grønne omstilling.

- Vi har en forventning om, at nogle af de her klima-dollar kommer til at blive danske kroner på danskernes pensionsopsparinger, siger han.

Hvor mange penge den enkelte pensionsopsparer kan have i vente, er endnu for tidligt at spå om. Det kommer an på, hvor mange projekter Danmark bliver involveret i, lyder det fra F&P.

Både amerikanske virksomheder og andre lande står stærkt, når det gælder grøn teknologi. Der skal derfor kæmpes om, hvem der kan komme med de bedste løsninger, fortæller Tom Vile Jensen.

- Vores medlemmer er allerede i fuld sving med at prøve at finde projekter og udvikle løsninger, som amerikanerne nu skal have.

- Vi har en forventning om, at nogle af investeringerne faktisk vil kunne give et afkast inden for de kommende par år, siger han.