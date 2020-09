Pensionsudspil vil føre til velstandstab på ti milliarder

Regeringens udspil om ret til tidlig pension vil føre til et samlet velstandstab i Danmark på omkring ti milliarder kroner i 2025.

Det viser et svar fra Skatteministeriet til skatteordfører Mona Juul (K), skriver Berlingske.

Regeringen har afsat i alt tre milliarder kroner om året for at gøre planen til virkelighed.

De første år skal pengene findes i det økonomiske råderum, men fra 2023 vil regeringen blandt andet finansiere planen i form af en bankskat, højere aktieskat samt et loft over fradraget af høje lønninger.

Ifølge svaret fra Skatteministeriet vil skattestigningerne føre til en nedgang i det såkaldt strukturelle bruttonationalprodukt på 0,17 procent.

Det svarer ifølge Berlingske til et tab af velstand på knap fire milliarder kroner.

Lægger man det sammen med regeringens egne beregninger om, at pensionsudspillet vil sænke arbejdsudbuddet med 9000 personer, hvilket er opgjort til 6,5 milliarder kroner, løber det samlede velstandstab i 2025 op i over ti milliarder, skriver Berlingske.

Den pris får hård kritik af både oppositionen og regeringens støttepartier.

- Det er den helt forkerte vej at gå. Man kan nu se, hvor meget fattigere vi bliver som følge af den måde, regeringen vælger at finansiere Arne-udspillet på. Havde det været en virksomhed, havde man fundet en ny ledelse, siger Mona Juul (K) til Berlingske.

Også støttepartiet De Radikale, der sidder med ved bordet og forhandler om regeringens udspil, er kritisk.

Finansordfører Sofie Carsten Nielsen (R) peger på, at 'det sidste, vi har brug for i en krise, er tiltag, der skrumper økonomien endnu mere'.

For Venstres skatteordfører, Louise Schack Elholm, illustrerer Skatteministeriets svar, at den samlede regning for regeringens udspil om ret til tidlig pension bliver dyrere end hidtil antaget.

Skatteordfører for Socialdemokratiet Troels Ravn er ifølge Berlingske varsom med at kommentere prisen for udspillet, mens forhandlingerne om det er i gang.

Men han siger, at forslaget er 'rimeligt og retfærdigt'.