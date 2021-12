Pentagon nægter at forbyde medlemskab af ekstremistiske grupper

USA's forsvarsministerium har i et nyt sæt retningslinjer afholdt sig fra at forbyde medlemmer af militæret i at melde sig ind i ekstremistiske grupper.

Samtidig vil ministeriet heller ikke melde ud, om det bør anses som et brud på militærets regelsæt, hvis medlemmer af USA's væbnede styrker nægter at anerkende præsident Joe Biden som landets reelle leder.

USA's militær er de seneste år kommet under voksende politisk pres for at gennemføre reformer.

Det er især taget til, efter at enkelte medlemmer af de væbnede styrker deltog i det dødelige stormløb på Kongressen 6. januar. Stormen blev primært udført af tilhængere af daværende præsident Donald Trump.

Siden har Bidens administration arbejdet på at præcisere, hvilke former for militær deltagelse i ekstremistiske aktiviteter der skal forbydes.

Resultaterne er blevet fremlagt mandag.

Som en del af de nye retningslinjer bliver det forbudt for militærfolk at 'like' ekstremistisk indhold på de sociale medier. Det bliver også forbudt at samle penge ind til eller demonstrere for en ekstremistisk organisation.

Det er uklart, hvilken - hvis nogen - straf soldater vil få for at bryde reglerne.

Trods det nye fokus på ekstremisme vil Pentagon dog ikke gøre det forbudt at blive medlem af højreekstreme grupper som Proud Boys eller Ku Klux Klan.

- Hvis vi skulle finde på en liste med ekstremistiske grupper, så ville den kun kunne bruges, den dag den bliver offentliggjort, fordi de her grupper forandrer sig hele tiden, siger Pentagons talsmand John Kirby på et pressemøde.

En række embedsfolk i forsvaret tilføjer, at de nye retningslinjer i praksis vil gøre det så godt som umuligt at kunne bidrage til sådanne grupper.

I forbindelse med arbejdet har forsvarsministeriet også undersøgt ekstremisme i egne rækker. Her er der på knap et år blevet fundet cirka 100 tilfælde, hvor militærfolk har deltaget i ulovlige, ekstremistiske aktiviteter.

Ifølge John Kirby er tallene dog forbundet med stor usikkerhed.

Pentagon oplyser ikke noget om, fra hvornår soldater for eksempel vil kunne straffes for at bruge sociale medier.

Ifølge embedsfolk er der heller ikke planer om jævnligt at overvåge Facebook, Twitter eller andre sociale medier.