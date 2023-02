Pentagon offentliggør 'selfie' af kinesisk ballon

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, har offentliggjort et 'selfie', der ifølge dem forestiller en pilot og den spion-ballon, som tidligere på måneden blev skudt ned.

Det skriver The Guardian.

Billedet, som er taget som et 'selfie', er fotograferet af en amerikansk pilot fra et U2 overvågningsfly.

På størrelse med fire busser

På billedet kan man tydeligt se, hvordan nogle paneler og apparater hænger under den mystiske kæmpeballon, der blev omtalt som at have størrelsen af tre busser.

Ballonen skabte røre på sig, da den blev opdaget i starten af februar, hvor den svævede i 18 kilometers højde over USA.

USA har betegnet ballonen som en 'spion-ballon', mens Kina har en anden holdning og mener, at der var tale om en vejr-ballon.

4. februar valgte USA så at skyde den ned, da den fløj over Carolina-kysten i det østlige USA.

Kort efter den omtalte ballon opdagede amerikanerne tre yderligere uidentificerede luftobjekter i deres luftrum.

USA's præsident, Joe Biden, har efterfølgende udtalt, at intet tyder på, at nogen af de tre luftobjekter er blevet brugt til spionage.