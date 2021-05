Per blev fejlvaccineret: - Ingen kan fortælle os noget

Per Nedergaard sidder tilbage med to vaccinestik i armen - men ikke noget coronapas, for vaccinerne er givet for tæt på hinanden

I et kolonihavehus ved Glostrup sidder Per Nedergaard og hans kone Marianne Nedergaard frustrerede tilbage.

73-årige Per er blandt de cirka 1000 danskere, som er blevet fejlvaccineret i kampen mod coronavirus. Per har blandt andet haft flere hjerneblødninger og lider af diabetes, så da vaccineindkaldelsen tikkede ind i E-boks, skyndte hans kone sig at booke tider:

- I kampens hede får vi præsenteret en dato, der hedder 20. april. Så foreslår systemet af sig selv den næste dato, og den hedder 5. maj, fortæller Marianne Nedergaard til Ekstra Bladet.

Derfor har Per fået sin Pfizer-vaccine med 16 dages mellemrum - og ikke minimum 21 dage.

Per Nedergaard sammen med sin kone Marianne. Foto: Henning Hjorth

Ingen hjælp

- Jeg tænkte, 'jo før, jo bedre', og der var ikke nogen, der reagerede eller sagde noget. Jeg synes ikke, at man kan forlange, at en borger har styr på det og sidder og tæller dage, fortæller Marianne.

På grund af Pers helbred, har parret været isoleret i stort set et år.

- Det har været frygteligt, fortæller Per.

- Og når der sker sådan noget her, så bliver man ophidset.

Parret opdagede fejlen, da Marianne Nedergaard ikke kunne finde sin mands vaccinepas på sundhed.dk.

Derfor tog hun fat i myndighedernes coronahotline, der ifølge Marianne fortalte, at vaccinepasset ikke kunne udstedes, fordi der ikke var gået 21 dage mellem de to vaccinestik.

- Jeg spurgte, hvad der så skulle ske, men det kunne de ikke svare på, andet end at han nok skal have et tredje stik, fortæller hun.

- De sagde, at vi ikke skulle regne med, at han ville blive indkaldt til det automatisk, for han står jo som færdigvaccineret.

Ikke lyst til test

Mest af alt er parret frustreret over, at de ikke oplever, at der er nogen, der kan svare dem på, hvad de skal gøre nu.

- Han har jo ikke noget bevis for, at han er vaccineret. Det kunne jo være rart at komme ud, når vi har været isoleret, men det kan vi jo ikke.

I kan jo stadig gå ned og blive testet. Hvad tænker du om det?

- Jeg har allerede været nede og få to stik, så jeg synes, at det er rigeligt at skulle risikere at stå i kø i to timer, mener Per.

Hustruen Marianne fortæller, at hun heller ikke er tryg ved at stå i testkø med potentielt smittede, når de heller ikke er klar over, præcist hvor godt Per er dækket ind.

Indtil videre vil parret forsøge at nyde foråret i kolonihaven, selvom de savner deres gamle liv med børnebørn og udlandsrejser.

- Vi savner dem, men der er mange måder, man kan kommunikere på, så det går. Det her cirkus er næsten værre, afslutter Marianne.