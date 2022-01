Per Christensen beholder sin formandsløn

Per Christensen stoppede tirsdag som formand for 3F efter en gensidig aftale. Med ud ad døren får han løn i otte måneder

Den detroniserede fagboss Per Christensen har ikke meget at grine over for tiden, men han kan dog grine hele vejen til banken.

Per Christensen tager 800.000 kroner med sig ud ad døren. Han får nemlig løn i otte måneder, indtil der er valgt en ny formand for landets største fagforbund, 3F.

Det skriver Finans.

Fagforeningens vedtægter tilsiger, at den tidligere formand får løn frem til kongressen, der løber af staben 24.-29. september, hvor fagforbundet skal vælge en ny formand, efter det tirsdag blev meldt ud, at Per Christensen var færdig som formand.

- Det er sådan, at vi har nogle forbundsvedtægter, hvor det er beskrevet, at hvis man fratræder før kongressen - af den ene eller anden årsag - modtager man løn i den periode, hvor man reelt er valgt til, siger næstformand Tina Christensen ifølge Finans.

Det gælder også for Per Christensen, understreger Tina Christensen.

Knap 100.000 i løn om måneden

Per Christensens løn var pr. 1 april 2021 på omkring 97.000 kroner om måneden. Det inkluderer pension og tillæg. Derfor kan den tidligere 3F-formand hæve ca. 800.000 kroner, indtil der er valgt en ny formand. Det er uden at løfte en finger vel og mærket.

Hovedpersonen selv har kun ytret sig på Facebook, men den nu konstitueret formand og tidligere næstformand i 3F, Tina Christensen, fortalte via en pressemeddelelse tirsdag, at parterne havde indgået en gensidig aftale.

'Der er i den seneste tid sået stor tvivl om tilliden til Per Christensen som 3F's formand. Der skal altid være endda meget stor tillid til personen i spidsen for vores fællesskab, og derfor er både vi og Per Christensen af den opfattelse, at det er bedst for 3F og vores medlemmer, at han nu stopper.'

'Måske var det engang sådan, at man kunne skille privatliv og arbejdsliv, når man var en fremtrædende figur. Det kan man ikke, når det vedrører forhold af en karakter som i den aktuelle situation. Det har både vi og Per Christensen erkendt - derfor stopper han nu som formand i en gensidig forståelse,' fremgik det af pressemeddelelsen.

Dobbeltliv

Per Christensen har den seneste uge været i søgelyset på grund af den nu afgåede formands dobbeltliv.

Her kom det frem, at den tidligere topchef i en periode over flere år har haft adskillige kærester på samme tid, hvor løgne og utroskab har været en fast del af hverdagen. 3F-formanden har i to omgange levet et dobbeltliv, hvor han var sammen med to kvinder på samme tid.

Det kostede tirsdag Per Christensen jobbet som formand.

Det hele ramlede i efteråret 2021, da to kvinder, hvoraf han var gift med den ene, fandt ud af, at han gennem en lang periode havde bedraget dem og fyldt dem med løgne.

Per Christensen formåede at holde sit dobbeltliv skjult og var på ferierejser, til familiefødselsdage, arbejdsmiddage, til nonfirmation, på vennebesøg i sommerhus og tilsvarende ting med de skiftende partnere.