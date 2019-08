Per Mikael Jensen fyret

Per Mikael Jensen har fået sparket i Altinget-gruppen og fratræder straks sin stilling som koncernchef og administrerende chefredaktør for Altinget.dk, Altinget.se og Mandag Morgen.

Det skriver Altinget.dk på deres hjemmeside.

Årsagen er, at bestyrelsen har besluttet en ny strategi for virksomheden og derfor ønsker en anden profil til den fremtidige drift.

'Siden Per Mikael Jensen blev formand i marts 2015 og direktør i juli 2017, har vi oplevet betydelig vækst i omsætning og selskabets kendskabsgrad og værdi. Det vil jeg gerne sig ham stor tak for.'

'Per Mikael er uovertruffen, når det gælder forretningsudvikling og evnen til at opfinde og eksekvere nye tiltag på kort tid. Han har også et særligt talent for at tiltrække dygtige medarbejdere,' skriver ejer og bestyrelsesformand Rasmus Nielsen.

Fyret på TV2

Per Mikael Jensen har tidligere været administrerende direktør for TV2, ligesom han også har været chefredaktør på metroXpress, hvor han startede i 2001.

Også på TV2 fik han sparket, da han i juli 2007 meldte ud, at han ville forlade tv-stationen med udgangen af oktober. TV2 frygtede, at det kunne skabe problemer med hans loyalitet, og så blev han afskediget.

Efter fyringen af Per Mikael Jensen har Altinget sat gang i en proces for eksternt at finde en ny administrerende direktør, og det forventes, at bestyrelsen kan udnævne en ny direktør til efteråret.

Indtil da udgøres ledelsen af Rasmus Nielsen som bestyrelsesformand, økonomidirektør Rune Vinther Jensen, der konstitueres som direktør, og ansvarshavende chefredaktør Jakob Nielsen.

Ud over afskedigelsen af Per Mikael Jensen slanker mediet også ledelsen.

Altingets kommercielle direktør, Ricky Thomsen, fratræder sin stilling, fordi den bliver nedlagt i forbindelse med direktørskiftet. Koncernens nye direktør får det fulde kommercielle ansvar.