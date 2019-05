Per Zeidler får halvt år betinget fængsel for rufferi

Eks-politikeren Per Zeidler er blevet idømt fængsel for rufferi

Eks-politikeren Per Zeidler og en 55-årig mand idømmes et halvt års betinget fængsel for rufferi. Det afgør Retten i Randers.

Torsdag indrømmede han i retten, at han har arrangeret 73 gangbangs med en fortjeneste på 200.000 kroner.

- Vi gjorde meget for at sikre, at kvinderne gjorde det helt frivilligt, og at der ikke stod nogen bag dem og pressede dem, sagde han.

Han forklarer, at han gjorde meget for at sikre, at pigerne var gamle nok.

- Pigerne var fra 20 år og opefter. Der var også nogle på 18 år. Men jeg var ikke vidende om, at der var nogen under 18 år, sagde han.

Den tidligere lokalpolitiker fra Syddjurs Kommune forklarede, at det aldrig var et problem at rekruttere kvinder til de seksuelle orgier.

- Der var en grund til, at mange af kvinderne ønskede at være med til flere gangbangs. Hvis de var blevet dårligt behandlet, så var de nok ikke mødt op igen, siger Per Zeidler.