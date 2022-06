Pernille frygter for ferien: - Pis, fucking lort

I to år har Pernille Olsen, som sidder i kørestol og har brug for hjælp alle døgnets timer, planlagt en ferie til New York. Nu bliver den måske aldrig til noget

Da omkring 1000 SAS-piloter i sidste uge varslede strejke, betød det også, at mange danskeres sommerferie røg i farezonen.

En af dem er 30-årige Pernille Olsen, der har cerebral parese og derfor sidder i kørestol.

- Jeg har hjælpere på 24 timer i døgnet. Jeg kan ingenting selv, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Netop derfor er det også et større puslespil, som skal gå op, når hun planlægger en ferie.

For Pernille Olsen vil rejsen til New York ifølge hende selv være 'en oplevelse for livet'. Foto: Henning Hjorth

To års planlægning

I to år har Pernille Olsen planlagt en rejse til New York med sin søster, hvor hun har brug for, at der kommer to hjælpere med.

- Jeg kan ikke komme afsted, hvis de ikke kan tage med, siger hun.

Og det er ikke det eneste, som skal gå op i en højere enhed for, at hun kan komme af sted. Det er også afgørende, at hun flyver med en direkte rute.

- Når jeg tager afsted i et fly, så skal jeg ikke ud, før vi er der, hvor vi skal være, fortæller Pernille Olsen.

Samtidig har hun på forhånd arrangeret handikaptransport til og fra lufthavnen, som står klar, når hun lander i den amerikanske metropol.

- Vi har taget specifikt den dag, fordi der kunne vi få booket handicaptransport fra lufthavnen, forklarer hun.

Godt nok surt

Pernille Olsen troede, at hun havde fået enderne til at mødes, så hun kunne komme afsted, indtil hun tændte for sit tv sidste torsdag, og endnu en kæmpe udfordring dukkede op.

Cirka 1000 piloter varslede konflikt mod SAS, lød nyheden, som strømmede ud af fjernsynet. Hvis strejken gennemføres, ramler den sammen med netop den periode, Pernille Olsen har planlagt sin drømmerejse i.

- Jeg tænkte 'pis, fucking lort'. Det var det, jeg tænkte. Det er godt nok surt, for jeg kan ikke bare rykke det hele, fortæller hun og fortsætter:

- Det kan godt være, at såkaldte almindelige mennesker vil kunne booke en anden transport og sådan noget, men det kan jeg ikke.

Når Pernille Olsen skal rejse, skal alt planlægges ned til mindste detalje. Foto: Henning Hjorth

En oplevelse for livet

Pernille Olsen kalder rejsen til New York for 'en oplevelse for livet'.

- Det er sådan en rigtig storby på den der wow-effekt måde, siger hun.

Derfor håber hun inderligt, at parterne når til enighed, før en eventuel strejke bliver nødvendig.

- Jeg håber, at de parter, der skal finde ud af det, finder ud af det sammen, så alle kan komme på ferie, og jeg kan komme på ferie, siger hun.