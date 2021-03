Pernille Holbøll overtager: Klar til opgør

Ekstra Bladets konstituerede ansvarshavende chefredaktør vil have et opgør med clickbait og tomme sidevisninger

Onsdag smed Poul Madsen en bombe i Ekstra Bladets newsroom: Han stopper efter 14 år på posten.

Pernille Holbøll, der siden januar sidste år har været en del af chefredaktionen, er fra i dag ny konstitueret ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet.

Om hun går efter at blive siddende i stolen, må tiden vise.

- Af pressemeddelelsen fremgår det, at I er i gang med at finde den nye ansvarshavende chefredaktør, og at du er konstitueret. Skal det være dig?

- Jeg er blevet udpeget som konstitueret ansvarshavende chefredaktør, og det er den opgave, jeg forholder mig til lige nu. Det er helt naturligt i forhold til, hvordan sådan en proces kører. Jeg har den fra nu, og det er det, jeg koncentrerer mig om.

- Men vil du gerne være den ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet?

- Jeg koncentrerer mig om at være det nu, så det er det, mit fokus er. Jeg er blevet peget på som konstitueret ansvarshavende, så det er det, jeg er.

- Pouls sidste beslutning var at lukke for massageannoncerne. Hvad bliver din første beslutning?

- En af de første beslutninger er jo at sidde og tale med dig. Men jeg har ikke nogen store første beslutninger på bedding. Jeg vil sikre, at Ekstra Bladet kører videre, også efter denne her meddelelse, og at vi fortsætter med det, vi er i gang med allerede. Beslutningen er i virkeligheden at holde fast.

- Hvad er det, du vil holde fast i?

- Jeg vil holde fast i den strategi, vi har lagt for dagen. Vi har fremlagt en ambition om at være noget for flere danskere. Vi har en ambition om at vækste og styrke video og digital journalistik. Selvfølgelig vil vi også arbejde med at få flere betalende kunder og fastholde en helt formidabel digital position med ekstrabladet.dk.

- Beslutningen er at holde fast, og beslutningen er også at fokusere på de ting, vi ikke skal. Ikke fortsætte et ræs mod tomme sidevisninger, ikke være størst for at være størst. Vi er størst, fordi vi er mest for flest danskere. Det kapløb om sidevisninger, gratis klik og uforståelige clickbait-rubrikker, det er overhovedet ikke en bane, jeg ser Ekstra Bladet spille på fremover.

- Du lyder som en, der gerne vil have jobbet?

- Jeg er jo en, der har jobbet lige nu, så det ville være uansvarligt af mig ikke at tage alvorligt. Og det gør jeg, og det gjorde jeg jo også i mit andet job. Så stor forskel er der ikke på det lige nu.

- Poul smækkede en smule med døren i forhold til nationen!. Det havde ikke helt været den ventil, han oprindeligt havde tænkt. Hvad er dine tanker om nationen! - skal den lukkes?

- Mine tanker omkring nationen! er, at den står et andet sted i dag, end den stod tidligere. Det er klart, at jeg noterer mig, at de kommentarspor, der kører under en del af vores artikler, kan jeg have svært ved at se, hvad bidrager med. Lige nu er det mine overvejelser.

- Når den endelige ansvarshavende chefredaktør skal findes, hvad er det så for en person?

- Det er jo ikke op til mig.

- Overhovedet ikke?

- Lige nu er der blevet peget på mig, og det tager jeg som en tiltro til, at der, hvor vi står lige nu, der kan jeg løse opgaven. Det er det, jeg tror på, at jeg kan. Det er mit job lige nu at løse den opgave.

- Hvordan har du det oven på den her udnævnelse?

- Jeg har det fint. Det handler ikke om mig, det handler om Ekstra Bladet. Det er meget større end både mig og i sidste ende også Poul, selvom han er en institution i dansk presse.

- Du træder alt andet lige frem som ansigtet udadtil for Ekstra Bladet?

- Jeg er heldigvis ikke alene. Det er jeg meget bevidst om. Jeg har Kristoffer Eriksen ved min side, som jeg ved kun vil vokse endnu mere. Journalistikken er i en rigtig god gænge, ikke mindst takket være ham.

BLÅ BOG: Pernille Holbøll Pernille Holbøll har tidligere arbejdet hos TV 2 Nyhederne og Metroxpress. Onsdag tiltræder hun stillingen som konstitueret ansvarshavende chefredaktør for Ekstra Bladet, efter at Poul Madsen har meldt sin exit. Hun har tidligere haft ansvar for forsiden og den digitale del af avisen. Navn: Pernille Holbøll. Alder: 39 år. Fødested: Hellerup. Uddannelse: 2006-2010: Bachelor i journalistik fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Karriere: - 2010 til 2012: Forsideredaktør på Ekstra Bladet. - 2012 til 2013: Journalist på DR Nyheder. - 2013: Redaktionschef på TV2 Nyhederne. - 2014: Nyhedschef på Metroxpress. - 2015 til 2017: Nyhedschef hos Ekstra Bladet. - 2017 til 2019: Digital chef på Ekstra Bladet. - 2019 til 2021: Chefredaktør på Ekstra Bladet. - 10. marts 2021: Konstitueret ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet. Kilder: Altinget, JP/Politikens Hus og LinkedIn Vis mere Luk