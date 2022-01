Pernille Vermund beklager råsnave-kommentar

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, var i december med i B.T.-podcasten 'Helt væk med Hemmingsen', hvor hun fortalte, at hun havde 'råsnavet' sig til coronasmitte med en person, som hun vidste, havde det.

Hun fortalte også, at hun havde tænkt, at 'nu skulle hun have naturlig immunitet'.

Men nu beklager hun sin formulering og kække tone.

Det skriver TV2.

Ikke hensigten

Overfor TV2 understreger politikeren, at hun ikke havde samvær med en smittet, fordi hun bevidst gik efter at blive smittet, men at de tænkte, at 'skaden var sket'.

- Jeg ved ikke, om det var det 100 procent mest ansvarlige at blive sammen. Men vi havde været så meget sammen, at jeg havde en klar formodning om, at jeg også var blevet smittet. Og derfor valgte jeg, at vi i stedet for at ligge syge hver for sig kunne være sammen og hjælpe hinanden, siger Pernille Vermund til mediet.

Hun fortæller, at stemningen under optagelsen er noget mere afslappet end et normalt journalistisk interview, og at hun af den grund formulerede sig mere 'løst'.

Politikeren siger til TV2, at hendes udtalelser kunne opfattes som 'provokerende', og at hun ikke skulle have formuleret sig på en måde, hvor der kan komme i tvivl om, at hun tager smitten alvorligt.