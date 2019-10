Pers iPad er for gammel til Aula

Per Lerche Madsen har to børn i skolealderen, men hans telefon og tablet er for gamle til, at han kan tilgå det nye Aula, hvor al information om hans børns skolegang ligger

Mon Alex og Max skal have idrætstøj med? Skal de på tur eller måske have nationaltest i dansk?

Det er svært for Per Lerche Madsen og hans kone, der er forældre til de to drenge på 12 og 16 år, at finde ud af.

Og hvis de vil følge med i deres sønners skolegang i fremtiden, skal de ud at investere flere tusind kroner i nyt udstyr.

- Vi har ikke nogen hjemmecomputer, så vi bruger vores iPad. Den er nok fem år gammel, så den kan ikke klare iOS 11, som Aula kræver. Det giver os lidt udfordringer, lyder det fra Per Lerche Madsen fra Bagsværd.

- Min kones telefon er også for gammel, så her er vi stødt ind i samme problem. Hun har en iPhone 5 og kan derfor heller ikke downloade appen og se, hvad der sker i skolen. Det er primært min kone, der har styr på det med børnenes skolegang.

Per fortæller, at der - trods alderdom i det teknologiske udstyr i hjemmet - aldrig har været problemer med at tilgå ForældreIntra fra hverken iPhone eller iPad, ligesom netbank også kører upåklageligt.

Per Lerche Madsen er træt af, at hans fem år gamle iPad og konens iPhone 5 ikke er tidssvarende nok til, at han - eller i særdeleshed konen - i fremtiden kan følge med i børnenes skolegang. Privatfoto.

Dyr fornøjelse

Indtil videre løser Per og familien problemet ved, at Aula-appen er blevet downloadet til hans - lidt nyere - telefon. Den må hans kone så logge på hver morgen for at følge med.

- Det er selvfølgelig svært, når der bliver lavet ny software, at det skal køre på alle mulige gamle udgaver af systemet. Det forstår jeg godt.

- Men vi ikke glade for, at vi skal ud at investere i en masse nyt udstyr for at følge med i børnenes hverdag og skolegang. Det kan nemt blive en dyr fornøjelse, siger Per, der allerede har været ude at spendere til en skolecomputer til sin ældste søn, mens den yngste indtil videre har lånt en af skolen.

- Jeg synes, det er noget rod. Det skulle jo gerne være sådan, at det blev nemmere for alle, siger Per Lerche Madsen.

Firma bag Aula: Det er på grund af sikkerheden I Kombit, der står bag Aula, kommer på det ingen måde bag på pressechef Henrik Kirkeskov, at familien Madsen fra Bagsværd har problemer med at logge ind på den nye platform med deres gamle udstyr. - Kan de gøre noget? - Ikke på de maskiner. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. - Men det er ret vigtigt at forklare hvorfor. For det er på grund af sikkerheden. Hvis du kører på ældre versioner (af iOS, red.), så bliver de ikke vedligeholdt af Apple eller Google. Dermed bliver sikkerhedshuller ikke lukket. - Så det er ikke noget, man bare gør for sjov for at have den nyeste version af noget. Det er simpelthen af sikkerhedsmæssige årsager. - Efterlader I ikke en masse brugere? - Ja, det kan du sige. Men de brugere har altså nogle devices, der er pivåbne for sikkerhedshuller. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, lyder det fra Henrik Kirkeskov.