Personale i brøler på psykiatrisk bosted: Glemte at bestille julemad til 20 beboere

Det var tæt på at gå helt galt på et psykiatrisk bosted i Roskilde, hvor det gik op for personalet klokken 16 juleaften, at ingen havde bestilt mad til 20 beboere

20 beboere på et psykiatrisk bosted i Roskilde kunne juleaften konstatere, at personalet havde glemt at bestille julemiddag til dem. Derfor var der hverken and, flæskesteg, brunede kartofler, risalamande eller juleknas i vente, da mørket faldt på, og det ellers var planen, at der skulle fejres jul på bostedet.

Det skriver Roskilde Avis.

Alligevel lykkedes det nogle af områdets erhvervsdrivende at skaffe hjælp, da de ansatte valgte at reagere ud på eftermiddagen.

Med til at redde julen var 29-årige Christian Nørgaard Zwicky, som driver cateringfirmaet Gastronetten i Roskilde. Han fik en opringning fra bostedet klokken 16.

- Den eneste grund til, at jeg var i forretningen på det tidspunkt, var, at jeg lavede mad til min egen familie, siger Christian Nørgaard Zwicky til Ekstra Bladet.

- En ansat på bostedet ringede og ville høre, om de havde en bestilling hos os. Da jeg fortalte ham, at de ikke havde en bestilling, blev han ked af det og spurgte, om jeg på nogen måde kunne hjælpe. Jeg måtte fortælle, at det var meget begrænset, hvad jeg havde tilbage.

Havde udsolgt af det meste

To timer senere kunne Christian Nørgaard Zwicky alligevel levere en tre-retters menu med varmrøget laks, flæskesteg og risalamande.

Det var imidlertid ikke så nemt at få sammensat en julemiddag på det fremskredne tidspunkt. Christian Nørgaard Zwicky havde selv udsolgt af det meste med undtagelse af rødkål og kartofler og en lakseside, som han selv havde røget.

Desuden kunne Vikingebageren i Roskilde skaffe brød. Dem fik Christian Nørgaard Zwicky kontakt til, fordi ejeren skulle hente rødkål og sovs hos Gastronetten.

Og ejeren af Vikingebageren, Michael Søndergaard, valgte også at springe til.

- Så tænkte jeg lidt kreativt. Først ringede jeg til en Netto-bestyrer, men han havde ikke noget svinekød tilbage. Så tænkte jeg, at pizzeriaet, som er nabo til Vikingebageren, serverede flæskestegssandwich. Så fik jeg kontakt og fortalte, hvad det handlede om. Så sagde han, at han havde to stege, og at han ville sende en mand ned med dem, siger Michael Søndergaard til Ekstra Bladet.

Måtte udsætte sin egen julemiddag

De to stege havnede i ovnen hos Christian Nørgaard Zwicky kort efter. Og Michael Søndergaard fortæller til Ekstra Bladet, at beboerne på bostedet også fik leveret brød, så der var til morgenmad dagen efter.

Klokken 18 kunne personalet fra bostedet hente julemiddagen, og Christian Nørgaard Zwicky kunne gøre middagen til sin egen familie færdig.

- Vi blev et par timer forsinket. Min kæreste fortalte mig, at hun synes, at jeg skulle lære at sige nej en gang imellem. Men jeg kunne ikke bære i mit hjerte at tage hjem og fejre jul med min egen familie, mens beboerne på bostedet måske skulle undvære julemiddagen på grund af noget personale, der havde klokket i det, forklarer Christian Nørgaard Zwicky.

På det psykiatriske bosted er personalet selvfølgelig glad for, at der var nogen, som nåede at reagere. På Facebook skriver en ansat klokken 20.07 juleaften:

- Vi stod i en temmelig presset situation, uden mad til 20 beboere i psykiatrien. Vi ringede kl 16 juleaften, og 2 timer senere var der både lavet flæskesteg og en masse tilbehør......fandme flot....kæmpe ros fra os alle sammen.