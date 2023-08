Personer under 18 år kan have ret til juridisk kønsskifte

Personer under 18 år kan på trods af dansk lovgivning have ret til juridisk kønsskifte.

Det fastslår Det Centrale Personregister, CPR, på registerets hjemmeside.

I CPR-loven fremgår det ellers, at en person skal være fyldt 18 år for at ansøge om et nyt personnummer, som er i overensstemmelse med det oplevede køn.

Men ifølge Danmarks internationale forpligtelser kan personer under 18 år, som eksempelvis har modtaget kønsmodificerende behandling i sundhedsvæsenet også have ret til et juridisk kønsskifte. Det skriver CPR.

Derfor vil indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) nu se på, om loven skal ændres. Det oplyser hun til Altinget.

I et brev til Folketinget beklager ministeren desuden, at ministeriet ikke tidligere har været opmærksom på Danmarks internationale forpligtelser. Det skriver Altinget.

Ifølge mediet har 16 personer under 18 år fået afslag på en ansøgning om juridisk kønsskifte i perioden mellem september 2014 og juli 2023.

Alle 16 sager vil nu blive genoptaget. Det oplyser ministeren til Altinget.

Et juridisk kønsskifte betyder, at man får et nyt CPR-nummer, så det passer til det køn, man skifter til.

Kvinder har et lige tal til sidst, mens mænd har et ulige tal.

Tilbage i 2020 kom den daværende socialdemokratiske regering med et udspil, der gik ud på, at børn skulle have lov til at skifte juridisk køn uanset alder.

Herefter kom det frem, at et flertal i Det Etiske Råd ikke mente, at aldersgrænsen helt skulle fjernes. Et stort flertal i rådet mente dog, at aldersgrænsen burde være lavere end 18 år.

Alligevel havde den daværende S-regering en ambition om at fremsætte et lovforslag, der skulle fjerne aldersgrænsen helt. Det skrev Jyllands-Posten sidste år.

Regeringen ville have fremsat lovforslaget i oktober 2022. Men som bekendt kom der et folketingsvalg i vejen, og forslaget blev derfor aldrig fremsat.