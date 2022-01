Perus kyst dækket af olie

Mindst to kilometer af Perus gyldne kyst er blevet ramt af et olieudslip, som forvandler det sydamerikanske lands strande til sorte, triste landskaber.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Landets miljøminister, Ruben Ramirez fortæller, at udslippet er et resultat af det store vulkanudbrud, der fandt sted i Tonga i weekenden.

Foto: Ritzau Scanpix/Cris Bouroncle

Ifølge ministeren, så stammer udslippet fra et skib, som - grundet udbruddet - havde været på meget gyngende hav.

- Det er ulykkeligt at være på stedet og se den alvorlige indvirkning på kystområdet. I starten blev det rapporteret, at 2,2 kilometer var påvirket, men nu kan man se, at det har berørte to strande, Cavero-stranden og Bahia Blanca, fortæller ministeren.

Udbruddet i Tonga kunne mærkes vidt og bredt

Kunne også mærkes i Danmark

I weekenden oplevede Tonga et voldsomt vulkanudbrud under havets overflade fra vulkanen Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai, som førte til advarsler om tsunamier i flere lande, herunder New Zealand, Chile, Australien og Japan.

Selve trykbølgen fra udbruddet nåede ifølge DMI Danmark - to gange endda.

Peru var et af de lande, som blev ramt hårdt af oversvømmelser som følge af udbruddet.