PET: Danskere i lejr har overvejet eller deltaget i planlægning af flugtforsøg

Danskere i de syriske lejre har ifølge PET overvejet eller været involveret i planlægning af flugtforsøg.

Det sagde PET-chef Finn Borch under aftenens pressemøde om de danske børn og mødre i syriske lejre.

- Vi har oplysninger om, at der finder flugtforsøg sted. Vi har også oplysninger om, at nogle af de danskere, som vi er bevidst om, er dernede, har overvejet eller været involveret i planlægning af flugtforsøg, sagde PET-chefen.

Vil evakuere mødre og børn

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet flugtforsøg og udsmuglinger fra de syriske lejre.

På pressemødet bekræftede chefen for den danske efterretningstjeneste så, at danskere har overvejet eller været involveret i flugtforsøg.

Det kom også frem på pressemødet, at regeringen nu vil tage 3 mødre og 14 børn hjem fra de syriske lejre.

De resterende danske børn vil blive tilbudt evakuering, men deres mødre, som har fået frataget deres danske statsborgerskab, skal skrive under på samtykke til adskillelse fra børnene for at det kan ske.

