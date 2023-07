PET: Koranafbrændinger ændrer ikke terrortrussel i Danmark

Politiets Efterretningstjeneste (PET) vurderer, at terrortruslen i Danmark er uændret efter flere koranafbrændinger i Danmark.

Det oplyser tjenesten i et skriftligt svar til Berlingske.

- PET vurderer, at terrortruslen mod Danmark er i niveauet 'alvorlig', hvilket er niveau fire ud af fem. Den seneste tids koranafbrændinger i Danmark giver ikke anledning til at hæve trusselsniveauet i Danmark.

Onsdag oplyste Säpo, som er den svenske efterretningstjeneste, at sikkerhedssituationen i Sverige er forværret. Det skyldes demonstrationer, hvor hellige skrifter vanhelliges, lød det.

Samtidig kalder Säpo situationen alvorlig. Men tjenesten har dog ikke hævet trusselsniveauet endnu.

I slutningen af juni brændte en kristen irakisk mand en koran af i Stockholm. Det medførte voldsomme reaktioner. Der blev blandt andet sat ild til den svenske ambassade i Irak.

Siden er ambassadekvarteret, hvor den danske ambassade befinder sig, også forsøgt stormet.

PET skriver, at der ikke er grund til at hæve trusselsniveauet i Danmark for nuværende.

Efterretningstjenesten følger udviklingen tæt, lyder det i svaret til Berlingske.

Så sent som tirsdag satte en mindre gruppe personer ild til Koranen foran Egyptens og Tyrkiets ambassader i København.

Koranen er islams hellige skrift. Muslimer anser det derfor som blasfemi og en grov fornærmelse mod Gud at mishandle den.

Af den grund skaber afbrændingerne stor vrede i den muslimske verden.

Iraks udenrigsministerium opfordrede mandag myndighederne i EU-landene til 'hurtigt at genoverveje den såkaldte ytringsfrihed og retten til at demonstrere' i lyset af koranafbrændingerne.

Samtidig har Tyrkiet sagt, at landet 'på det kraftigste fordømmer de afskyelige angreb' på Koranen og opfordrer Danmark til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at forhindre 'hadforbrydelser mod islam'.

