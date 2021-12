PET-lækage: Ekstrem hemmeligholdelse

Et grundlovsforhør er torsdag formiddag i gang ved Københavns Byret i sagen om de fire efterretningsansatte, der er sigtet for at videregive fortrolige oplysninger.

En usædvanlig hemmeligholdelse præger lige nu sagen om den spektakulære lækage-sag, som Politiets Efterretningstjeneste torsdag morgen informerede offentligheden om i en pressemeddelelse.

Fire nuværende og tidligere medarbejdere fra PET og FE fik således onsdag ransaget deres bopæl og blev anholdt. De er mistænkt for at have delt fortrolige oplysninger om efterretningstjenesternes arbejde.

'De er sigtet for bl.a. overtrædelse af straffelovens § 109, stk. 1 ved uberettiget at have videregivet højt klassificerede oplysninger fra efterretningstjenesterne,' fremgår det af den pressemeddelelse, som PET udsendte torsdag morgen.

Efterretningstjenesten ønskede imidlertid ikke at oplyse, hvorvidt de fire personer skulle fremstilles i et grundlovsforhør.

Hertil henvises der til anklagemyndigheden.

Ekstra Bladet erfarer dog, at der lige nu finder et retsmøde sted i Københavns Byret for dobbeltlukkede døre, hvor en eller flere af de sigtede fremstilles i et grundlovsfør.

Retsmødet begyndte torsdag kl. 9 uden pressens tilstedeværelse.

Retten vil ikke oplyse, hvem de sigtede repræsenteres af, og heller ikke navnet på sagen anklager er muligt at få oplyst, hvilket ellers plejer at være normal praksis.

Det er fortsat uvist, hvad sagerne relaterer sig, og hvad de sigtede personer helt præcist er mistænkt for at have lækket.

PET oplyser dog, at 'anholdelserne er resultatet af en længerevarende efterforskning af lækager fra efterretningstjenesterne,' og at 'efterforskningen pågår fortsat.'

Både PET og FE har i det seneste år været hjemsøgt af en række sager, hvor oplysninger, der ellers er fortrolige, har cirkuleret i pressen.

Blandt andet har FE's samarbejde med amerikanske NSA været afdækket hos DR, mens Berlingske gennem længere tid har rapporteret om den 32-årige efterretningsagent Ahmad Samsam.

Derudover kunne Ekstra Bladet i marts afsløre, hvordan regeringen har modtaget hemmelige FE-efterretninger om risikoen for udsmuglinger af de børn, der befandt sig i Syrien.

Det er dog uvist, om onsdagens anholdelser har forbindelse til pressens dækning af ovennævnte sager.