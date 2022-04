PET rådgav Kina om P-plads-fidus

Tibetkommissionen fældede mandag en sønderlemmende hård dom over Udenrigsministeriet og PET.

I årevis har de vægtet kinesiske handelsinteresser over Grundloven og på den måde bidraget til en kultur, hvor kritiske demonstranter er blevet stækket.

Den 2.000 sider lange beretning indeholder en minutiøs gennemgang af adskillige kinesiske statsbesøg, hvor kritisable forhold oprulles, men den rummer også andre episoder, som kommissionen har fundet relevant at gengive.

Ekstra Bladet bringer her et udpluk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

PET rådgiv Kina om parkeringsfidus

I foråret 2015 var der utilfredshed på den kinesiske ambassade over, at Tibet-demonstranter havde parkeret et køretøj foran ambassaden i Hellerup.

Bilen var fyldt med 'Free Tibet'-sedler og flag, og sagen blev bragt op på et møde den 7. maj 2015 mellem en medarbejder fra PET og den kinesiske ambassades nye militærattaché.

Den kinesiske ambassade ønskede på baggrund af episoden et parkeringsforbud, fremgår det af Tibetkommissionens beretning, hvor et referat af mødet er gengivet.

'Zy (Kinesisk militærattaché, red.) kom ind på deres ønske om etablering af parkeringsforbud på Øregårds Allé 25, 2900 Hellerup.'

Herefter forklarede PET-medarbejderen, at den rette procedure var at kontakte Gentofte Kommune.

Militærattachéen forklarede, at det var af sikkerhedsmæssige årsager, at man ville have et parkeringsforbud, men det var en 'uklog strategi', forklarede PET-medarbejderen.

'PET vil på nuværende tidspunkt ikke kunne bekræfte over for kommunen, at der er nogen trusler mod kinesiske interesser i Danmark,' lød det.

I stedet skulle ambassaden bruge et andet argument, forklarede den PET-ansatte.

'Ambassaden skulle hellere anføre som begrundelse, at de ejer en del bygninger i området og derfor har brug for mange parkeringspladser til deres medarbejdere samt kunder til deres konsulat og visa sektion,' fremgår det af referatet.

Ekstra Bladet har i to omgange forsøgt at få et interview med PET om den generelle kritik, tjenesten har fået af Tibetkommissionen. PET har ikke ønsket at stille op, men i stedet sendt til skriftligt svar.

'PET tager kritikken fra kommissionen meget alvorligt. PET har med en række tiltag sørget for, at håndteringen af denne type sager nu foregår på et passende højt niveau.'

Ekstra Bladet har været i kontakt med Gentofte Kommune om sagen, der dog oplyser, at der var været parkeringsforbud på adressen siden 2009.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Topfolk bagtalte politiker: 'Hun er umulig'

Topembedsmænd var i panik og bagtalte i 2015 Socialdemokraternes Mette Gjerskov, fordi hun ville mødes med Dalai Lama. POLFOTO

Der var panik i toppen af Udenrigs- og Statsministeriet, da folketingspolitiker og tidligere formand for Udenrigspolitisk Nævn, Mette Gjerskov (S), i 2015 ønskede at møde Tibets åndelige leder, Dalai Lama, i Danmark

Det fremgår af en række interne mails, som er gengivet i Tibetkommissionens beretning.

Daværende departementschef i Statsministeriet, Christian Kettel Thomsen, var således i tæt kontakt med departementsråd, Lars Gert Lose, om sagen.

'Problem med Gjerskov?,' skrev Kettel til Lose, som herefter svarede:

'Ikke så godt. Havde vi ikke også bøvl med hende, da den anden Tibet-repræsentant var her? Hun lagde sig vist syg,' svarede Lose.

Christian Kettel Thomsen foreslog herefter, at Lars Gert Lose tog sagen op med statsminister Helle Thorning-Schmidts særlige rådgiver, Noa Redington.

'Noa mener, at vi skal have Helle til at tale med hende (Gjerskov, red.), hvis det skal stoppes. Det er for farligt.'

En uge senere var sagen stadig penibel, og flere embedsmænd var nu involveret i forløbet.

Embedsmand Lars Gert Lose sendte således en mail 11. februar 2015 til særlig rådgiver, Thomas Juul Dam:

'Hej Thomas. Se nedenfor. Som vi talte om i går: vigtigt, Gjerskov ikke gør det til et politisk møde. Og ikke viger en tomme for et-kinapolitik. Ved godt, at hun er umulig - men tror du hun forstod budskabet fra i går?.'

Hertil svarede Thomas Juul Dam:

'Det er jo svært at sige, men det siger hun, at hun gør. Og under alle omstændigheder blev hun klippet ud af TV-Avisen i går, så der har hun temmelig sikkert sagt noget kedeligt.'

Da Tibetkommissionen i april 2021 afhørte Mette Gjerskov om forløbet forklarede hun, at man i regeringen og i embedsværket helst så, at hun ikke tog mødet med Dalai Lama.

- Jeg kan huske meldingen, som gik på, at de helst så, at jeg ikke holdt det møde. Jeg var overrasket over, at det kom op på så højt niveau og med den intensitet, sagde Gjerskov.

Hun endte med at mødes med Dalai Lama - dog som folketingsmedlem og ikke som formand for Udenrigspolisk Nævn.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik privat-leveret gave af ambassadør

Den kinesiske ambassade i Hellerup beklagede sig i 2015 til PET over en bil med Tibet-flag. Personen er på billedet har intet med den aktuelle sag at gøre. Foto: Kenneth Meyer

I kølvandet på et kinesisk statsbesøg blev flere embedsmænd i Udenrigsministeriet i 2016 inviteret på frokost hjemme hos den kinesiske ambassadør.

'Uden jeres hjælp kunne vi slet ikke gøre besøget af Hr. Yang (kinesisk udenrigsminister, red.) en succes. Også endnu engang, har I vist os, hvor professionelle, I er, da I behandlede nogle vanskelige protokol-spørgsmål,' lød det i invitationen, som blev sendt til daværende viceprotokolchef, Annette Lassen.

Efter frokosten svarede Annette Lassen tilbage:

'Det er altid en fornøjelse at mødes - og også at nyde godt af den kinesiske køkkenchefs tryllerier. Vores fine samvær og åbne dialog er med til yderligere at styrke de gode forbindelser mellem vores to lande!!'

Som svar på mailen skrev den kinesiske ambassade tilbage til Annette Lassen:

'Må jeg godt få din private adresse, når jeg skal aflevere ambassadørens gave til dig som aftalt?'

Annette Larsen oplyser til Ekstra Bladet, at der var tale om en vase, og at den blev sendt til hende privat, fordi hun på daværende tidspunkt var fratrådt Udenrigsministeriet:

'Jeg fik den som en erkendtlighed og vurderer ikke, at den havde nogen værdi,' skriver hun i en sms.