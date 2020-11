PET undersøger medarbejder efter hemmeligt tip

Ved du noget? Skriv til tf@eb.dk - alle henvendelser behandles fortroligt.

Politiets Efterretningstjeneste har indledt en intern undersøgelse af en medarbejder på baggrund af en whistleblower-henvendelse, som efterretningstjenesten har modtaget.

Det fremgår af oplysninger, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i hos PET.

Det er uvist, hvad kernen i sagen er, eller hvem undersøgelsen retter sig mod, men ifølge skrivelsen fra PET handler det om adfærden hos en PET-ansat i forbindelse med en konkret personalesag.

’PET har lagt vægt på, at indberetningen drejer sig om konkrete oplysninger om adfærden hos en ansat i PET i forbindelse med en konkret personalesag, og at indberetningen udelukkende er indgået og benyttet i en sag om en bestemt ansats ansættelsesforhold, og at indberetningen har givet anledning til nærmere undersøgelse,’ oplyser PET i dokumentet.

Flere risikerer disciplinærsag

Derudover fremgår det, at sagen kan få disciplinære konsekvenser for en eller flere ansatte i tjenesten, hvis indholdet af whistleblower-henvendelsen bekræftes.

’Hvis det indberettede forhold kan bekræftes – vil det eventuelt kunne medføre en disciplinærsag mod en eller flere ansatte.’

Det vides ikke, hvornår whistleblower-henvendelsen er modtaget i PET, men ifølge PET er det er den hidtil eneste indberetning, som efterretningstjenesten har modtaget som led i ordningen, der blev etableret i marts 2019.

