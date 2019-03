Peter Falktoft efter vildt eventyr: - Jeg vil behandle dem jeg elsker bedre

Den 33-årige radiovært Peter Falktoft har haft rigeligt med eventyr i sit relativt korte liv.

Sammen med radiokollegaen Esben Bjerre har han blandt andet rejst rundt i USA, Mellemøsten og Rusland, skudt med AK-47-geværer og stået i bar overkrop i minusgrader ved siden af en tæmmet bjørn.

Alligevel beskriver Peter Falktoft sit seneste eventyr som et af de største

I december stævnede han sammen med fem andre kendte danskere ud fra Gran Canaria for at sejle 5000 kilometer over Atlanterhavet i forbindelse med Kanal 5-programmet 'Over Atlanten'.

Foruden radioværten bestod skibets besætning af filminstruktør Hella Joof, kok Gorm Wisweh, dj- og dessertkok Christel Pixi samt skuespillerne Nicolaj Kopernikus og Sus Wilkins.

Og selv om Peter Falktoft ikke kendte de fem andre særlig godt, er de efter turen kommet til at betyde meget for ham.

- Jeg er meget kræsen med venskaber, men jeg ville ønske, at alle venskaber startede med, at man sejlede over Atlanterhavet sammen, for man lærer ekstremt hurtigt hinanden at kende.

- Jeg har kendt mennesker i ti år, som jeg ikke kender halvt så godt, som jeg kender dem, jeg har været sammen med på de her 21 dage, siger han.

Skjuler sit sande jeg

Mod forventning synes Peter Falktoft ikke, det var hårdt at være fanget på en båd på 4 gange 21 meter i tre uger uden at kunne slippe væk eller melde sig ud af fællesskabet for en stund ved at scrolle lidt på Instagram.

- De gode folk fra tv-selskabet havde måske håbet, at vi ville ryge i totterne på hinanden, og hvis jeg var sejlet over Atlanterhavet med fem af mine drenge, havde vi tævet løs på hinanden efter tre dage, fordi vi ikke kunne holde hinanden ud.

- Men når du bliver smidt ud i noget med folk, du ikke kender, er du lidt mere opmærksom på at tage hensyn, fordi du nødig vil være den første, der fremstår som en idiot ved at vise dit sande jeg. Man er lidt mere opmærksom på sine omgivelser, siger han.

Den gruppedynamik har fået Peter Falktoft til at tænke over, hvordan han behandler sin forlovede og sin familie til daglig.

- Man burde jo egentlig behandle dem, man holder allermest af, allerbedst. Men jeg tror nogle gange, jeg slapper lidt for meget af over for dem, som jeg i virkeligheden elsker allermest. Så jeg vil prøve at være lidt mere på dupperne, siger han.

En uge i køjen

Og det er ikke det eneste, Peter Falktoft har lært om sig selv på turen over Atlanten. Han har også lært, at han bliver ekstrem søsyg.

Faktisk lå han i de første syv dage for det meste lænket til sin køje og måtte flere gange dagligt stikke hovedet ud over rælingen for at kaste op.

- Jeg vidste i forvejen, at jeg er en sart lille viol, og at man ikke skal pille ved min balancenerve, men jeg har givetvis sat en form for verdensrekord i søsyge på den tur. Det var meget voldsomt, fortæller Peter Falktoft.

På turen fik de seks kendte danskere blandt andet hjælp til at sejle skibet af den dobbelte OL-vinder i sejlads Jesper Bank, og til Peter Falktofts held var læge Søren Morgen også med om bord.

- På turens tredjedag vækker Søren mig. Han står med en halvtom vandflaske og siger: "Det her er, hvad du har drukket på tre døgn. Hvis du ikke drikker noget nu, lægger jeg et drop på dig".

- Der sagde jeg: "Det skal jeg ikke bede om". Så jeg var rigtig presset, og det var skrækkeligt at være så søsyg, men der var også en stor lære i at være så hjælpeløs - noget jeg ellers bestræber mig på aldrig at være. Så lærer man, at man er afhængig af andre, siger Peter Falktoft.

Og selv om søsygen tog toppen af begejstringen i den første uge, beskriver den 33-årige radiovært sejlturen over Atlanten som overvældende og fantastisk.

Fagre nye verden

Da holdet efter tre uger endelig gik i land på den caribiske ø Antigua, følte Peter Falktoft sig lamslået over, hvor gigantisk jorden egentlig er.

- Efter sejlturen blev jeg fløjet hjem fra Caribien, og på flyet så jeg en film og sov resten af tiden, og så vågnede jeg i London. Det var virkelig mærkeligt at vade rundt som en zombie i Heathrow Lufthavn og tænke: "Jeg har lige brugt tre uger på at komme den anden vej", siger han.

Efter turen har Peter Falktoft især tænkt på, hvordan rejsen over Atlanterhavet var for de sejlere, som første gang satte sig for at krydse oceanet - uden at vide, om der ventede land på den anden side.

- Det er så vildt, at mænd for ikke så forfærdelig længe siden stævnede ud og sagde: 'Nu banker vi den her vej, for vi tror, der er noget'. Uden at vide, om de ville falde ud over en kant.

- Turen har virkelig åbnet mine øjne for det historiske aspekt ved jordomsejlinger. Også fordi det er så Nik og Jaysk en sætning at 'krydse oceaner'. Det er så storladent.

- Men det er en af de eneste ting, man kan gøre nu til dags, som egentlig er noget værd, for vi kan alle sammen banke til Fiji på 16 timer, hvis vi finder en billig flybillet, siger han.

Over Atlanten sendes hver søndag på Kanal 5 og Dplay.