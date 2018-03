Peter Øvig om depression: Det er som om meningen med livet forsvinder

Den 56-årige Peter Øvig Knudsen har i lang tid været klar over, at han har haft tendens til tristesse eller egentlig depression.

Det fremgår af et interview, som DR lavede med den prisbelønnede forfatter i begyndelsen af 2017.

Siden han var barn, har Øvig Knudsen haft sorte perioder, men det er først som voksen, at han har erkendt, at det ikke bare er almindelig nedtrykthed, som han indimellem er plaget af.

- Det (sorte perioder - red.) tror jeg egentlig, jeg har haft, siden jeg var barn. Jeg kan i hvert fald huske at være så ked af det og ikke være i stand til at få det sagt til nogen. Jeg forestillede mig, hvad der ville ske, hvis jeg prøvede at fortælle min far eller mor det.

- Jeg havde en idé om, at de ville stille sig helt uforstående an og sige 'Jamen hvad er du ked af? Du har det da så godt'. Og så ville jeg ikke kunne svare. Jeg syntes, at jeg skulle have en eller anden grund til at være ked af det, inden jeg kunne fortælle det til mine forældre, og jeg vidste ikke, hvad jeg var ked af, sagde Peter Øvig Knudsen til DR.

'Bundproppen er røget'

Peter Øvig Knudsen bekræftede søndag aften over for Ekstra Bladet, at han netop er blevet udskrevet fra Rigshospitalets psykiatriske afdeling efter at have været indlagt i alt i syv uger. Hans nærmeste tog beslutningen om at få ham indlagt, og først efter fire ugers indlæggelse på den lukkede og tre uger på den åbne, føler han, at han har fået det bedre.

- Det er som om, at bundproppen er røget, siger Peter Øvig Knudsen om følelsen af nedtrykthed. Foto: Mads Nissen

De depressive tanker beskrev han således over for DR for et år siden:

- Det er, som om ikke kun glæden, men også meningen løber ud af ens liv. Som om bundproppen er røget, og så stryger det hele ud i kloakken. Fordi tilstanden er så ubehagelig, har man et stort behov for at finde ud af, hvad man kan gøre ved det. Det er den der glædesløshed, som er det værste ved depressionen. Alting er ligegyldigt, og man kan ikke mærke, at noget gør en glad.

Mor fik også elektrochok

Peter Øvig Knudsen har ikke depressionen fra fremmede. Hans mor led også af sygdommen, fortalte Peter Øvig Knudsen i en programrække på DR sidste år. Og ligesom Peter Øvig Knudsen har fået elektrochokbehandling under sin indlæggelse for nylig, gennemgik moderen samme procedure.

Elektrochokbehandling Electrokonvulsiv terapi (forkortet fra engelsk ECT) er den internationale betegnelse for det, der i gamle dage blev kaldt elektrochok. ECT bruges til behandling af svære, ofte livstruende depressioner

Behandlingen foregår i narkose og under nøje overvågning af narkoselæge og -sygeplejerske samt psykiatrisk personale

Med et svagt strømstød bliver hjernen stimuleret til at frembringe et krampeanfald

Dette anfald øger aktiviteten i en række vigtige systemer i hjernen, som er påvirket af depressionen. Desuden bliver dannelsen af nye nerveceller i hjernen øget

Bivirkningerne er først og fremmest påvirkning af hukommelsen. Hos langt de fleste bliver hukommelsen dog normal igen uger efter behandlingen Kilde: sundhed.dk

I Øvig Knudsens Facebook-opslag søndag aften skriver han, at han til at begynde med vægrede sig ved at skulle tage imod tilbuddet om elektrochokbehandling.

Over for DR gav han for et år siden udtryk for samme forbehold.

- Jeg havde en ide om, at det på en eller anden måde havde ødelagt min mor; hun havde fået både store mængder psykofarmaka og elektrochok og det hele. Og gad vide, om ikke hun var blevet lige så ødelagt at det, som depressionen – forestillede jeg mig. Så der var en gigantisk modstand mod det der medicin, sagde Peter Øvig til DR.

Glæden er vendt tilbage

Peter Øvig Knudsen fortæller i sit Facebook-opslag søndag aften, at han er begyndt at få det bedre.

- Behandlingen har gjort - skriver den 56-årige forfatter - at de mørke tanker nu er erstattet med livlyst, nysgerrighed og glæde, som er begyndt at vende tilbage.

Og Peter Øvig Knudsen føler nu, at han er blevet klogere af at have været en tur gennem mørket.

- Og i hvert fald mere følsom (for nu ikke at sige decideret rørstrømsk), skriver Peter Øvig Knudsen.

Peter Øvig Knudsen Forfatter og Cavlingprisvinder Peter Øvig Knudsen er 56 år og uddannet journalist. Han blev uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1987 og var dengang i praktik på Ekstra Bladet. Senere har han blandt andet arbejdet for Information, Weekendavisen og DR. Siden 2003 har han arbejdet som forfatter på fuld tid. I 2003 var han medinstruktør på den prisbelønnede dokumentarfilm Med ret til at dræbe, som var baseret på de to bøger om besættelsen, Efter drabet og Birkedal. Peter Øvig Knudsen har også vundet flere priser for de to bøger. Den hidtil største salgssucces har Øvig Knudsens oplevet med bøgerne om Blekingegadebanden, der gav ham Cavlingprisen. De to bind er solgt i mere end 200.000 eksemplarer. Under sin tid som elev på Viby Amtsgymnasium var han medlem af en ungdomsorganisation under Kommunistisk Arbejderparti. Han meldte sig dog ud efter knap tre år efter egen udsagn fordi de ikke delte "samme værdier om demokrati, menneskerettigheder og ytringsfrihed". Peter Øvig Knudsen er en populær foredragsholder, ligesom han har fungeret som underviser i journalistik.

Ekstra Bladet har kort haft en sms-dialog med Peter Øvig Knudsen søndag aften, hvor Peter Øvig Knudsen er blevet tilbudt at uddybe indholdet i sit Facebook-opslag. Peter Øvig Knudsen har ikke valgt at tage imod tilbuddet.