Peter: Tvivlsomme telefonmøder koster min kontanthjælp

Hej Puk

Jeg er i vildrede over den behandling, jeg får i mit jobcenter.

Før i tiden blev man indkaldt til personlig samtale, men i dag bliver man også ’indkaldt’ til samtale over telefonen, som man har pligt til at deltage i.

Man får et brev tilsendt via e-Boks, hvor i der står, at man skal sidde klar ved telefonen den og den dato på det tidspunkt, og det har man så pligt til ... og hvis man ikke gør det, betragter jobcentret det som en udeblivelse og sanktionerer ens kontanthjælp.

Jeg sad i derfor klar ved min telefon, da jeg havde fået en tid – men min sagsbehandler ringede aldrig! Det undrede mig selvfølgelig. Jeg havde jo modtaget et brev i min e-Boks.

Nogle dage senere fik jeg endnu et brev fra min sagsbehandler i e-Boks, hvor der stod, at jeg var ’udeblevet’ fra samtale. Altså, at jeg ikke havde taget telefonen på det pågældende tidspunkt.

Sagsbehandleren mener nu, at det er min opgave at dokumentere, at jeg faktisk sad klar ved telefonen, da hun ringede.

Det synes jeg simpelthen er så frækt! Jeg mister de penge, som jeg skal betale min husleje med, hvis jeg bliver sanktioneret. Og jeg fatter ikke, at det overhovedet er lovligt.

Hvad kan jeg gøre? Det er jo efterhånden håbløst at være på kontanthjælp i dagens Danmark.

Med venlig hilsen

Peter K.

Hej Peter

Det er ikke lang tid siden, at jobcentrene begyndte at indføre telefonsamtaler, der gælder som 'pligtsamtaler’. Jeg har selv undret mig over denne praksis og tænkt, om det virkelig kan være lovligt.

Der er jo rigtig mange ting, der kan gå galt, hvis en borger skal ’møde rettidigt’ til en telefonsamtale på mobilen – her tænker jeg især på de mest socialt udsatte, der slet ikke har overskud til at betjene en mobil eller kontrollere, om alt er forgået, som det skal.

De er jo i konstant risiko for at blive sanktioneret, når praksis er, som du beskriver den. Jeg ved det, for jeg har hjulpet en ung mand i samme situation, som du nu er i.

For at dokumentere, at du IKKE har modtaget et opkald fra din sagsbehandler, skal du kontakte dit teleselskab og få om en udskrift over samtaler til og fra din telefon.

Her kan du se, om der er et opkald fra din sagsbehandler den pågældende dato og klokkeslæt. Hvis der IKKE er det, kan hun IKKE sanktionere dig.

Du vil få tilsendt en partshøring, hvor du vedlægger opkaldslisten. Så kan de INTET gøre! Du har jo dokumentret, at sagsbehandleren ikke har ringet.

Jeg har desværre ikke plads her til den meget VIGTIGE og interessante diskussion om, hvorvidt det er lovligt og etisk forsvarligt at holde ’pligtsamtaler’ over telefonen. Det har jo store økonomiske konsekvenser, hvis man IKKE deltager. Nogen burde dykke ned i den sag ...

Med venlig hilsen Puk