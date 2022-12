Peter den knap så store

De fleste med indsigt i fodbold er enige om, at VM i Qatar er den mest idiotiske idé siden opfindelsen af katapultsæder til helikoptere.

Det kvindeundertrykkende, homofobiske og brutale Qatar blev da også kun vært, fordi nogle mænd med viskestykke på hovedet strøede om sig med penge i et omfang, så folk med magt i toppen af fodboldverdenen blæste på al anstændighed - hvis de da overhovedet havde været i besiddelse af den egenskab.

Men der var også penge til andre. For eksempel hyrede emiren af Qatar en flok kendte, mere eller mindre forhenværende fodboldstjerner, som skulle få ham og hans styre til at virke lækkert.

I spidsen var David Beckham, som har underskrevet en kontrakt, der løber i ti år. Han får 1,3 milliarder kroner for sin indsats …

Peter Schmeichel er kandidat nummer tre i kampen om Årets Nytårstorsk 2022. Tegning: Morten Ingemann

Taliban

Også i Danmark var sportsidoler til fals, selv om prisniveauet nok var noget lavere.

Således kastede en af verdens bedste kvindelige fodboldspillere, Nadia Nadim, glans over Qatars styre. Det kunne nok fortjene en torsk, hvis det ikke var for Peter Schmeichel, som også med glæde hoppede i favnen på emiren af Qatar - i det omfang, han kunne komme til for emirens tre koner.

Der er nemlig det særlige ved Schmeichel, at han har gjort det samme før.

Op til VM i Rusland i 2018 var han ansat af den russiske propagandakanal Russia Today. Mennesker, der er mere rimelige end mig, vil måske påpege, at det var en anden tid. Men også dengang var det muligt for enhver med øjne og hjerte at se, hvad Putin var for et menneske.

Som professor Hans Bonde fra Københavns Universitet sagde til TV 2:

’Peter Schmeichel sælger sin krop og sjæl til russisk propaganda.’

Og som de konservatives Rasmus Jarlov spurgte på Twitter:

’Hvordan kan Peter Schmeichel få sig selv til det her? Reklamesøjle for Putins propagandakanal Russia Today? Er der ingen nedre grænse for, hvad folk vil gøre for penge?'

Her er det korte svar nok nej. Især tilsyneladende når det handler om folk, der har rigeligt med penge i forvejen.

Tæsk

Tilsyneladende gik det først op for Schmeichel, da Putin og Rusland i begyndelsen af året overfaldt Ukraine. Da sagde han til Ekstra Bladet:

- Det er da klart, at når Putin gør det, og Rusland gør det, de har gjort nu, så er det jo ikke rart på noget niveau at have været involveret.

Han erkendte også, at han havde været en del af Putins propaganda, men tilføjede:

- Jeg tog de tæsk, der var dengang, og så har jeg stoppet og lært af det.

Han har bare ikke lært ret meget.

Ekstra Bladets Mads Kastrup skrev:

’Sportens symbolværdi for Qatar kan ikke undervurderes. Som den heller ikke kunne for Hitler i Berlin i 1936.’

Men det berører slet ikke Schmeichel. Han forklarede en svensk journalist:

'For mig handler det om fodbold, og jeg er nødt til at holde det til fodbold. For jeg har ikke viden og føler heller ikke ansvar for noget som helst andet'.

Schmeichel kan ellers sagtens skaffe sig viden om Qatar og dets styre, men det har han åbenbart ikke lyst til.

Rockmusiker

Her er lige plads til at nævne, at Schmeichel i år sprang ud som rockmusiker. Det lyder måske harmløst, men sådan så Ekstra Bladets Thomas Treo slet ikke på det. Han skrev i sin anmeldelse:

’Peter Schmeichel skrålede som en teenager, der faldt ud over en skrænt med stemmen i overgang. Når han gav guitarsoloer, skulle man tro, han havde målmandshandsker på.’

Én stjerne fik koncerten. Nu virker Treo jo tit ret sur, men jeg har en mistanke om, at der her var god grund til det.

Peter Schmeichel var en meget stor målmand. Han er siden krympet i størrelse - ikke mindst moralsk. Han fortjener en torsk, men det gør kandidaten i morgen godt nok også.

