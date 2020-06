Peters hund har corona

En minkavler i Nordjylland har konstateret smitte hos flere af sine pelsede dyr - også familiehunden Riga. Myndighederne anbefaler at følge de samme retningslinjer som ved et smittet menneske. Riga har det godt

Hunden Riga er den første hund i Danmark, der er smittet med coronavirus.

Ejeren Peter Nielsen, der driver en minkfarm i Nordjylland, fik konstateret covid-19 hos flere af sine pelsede dyr - også familiehunden Riga.

Smittekæden kan spores til et plejehjem i Hjørring, hvor 32 ansatte blev testet positiv for corona - heriblandt Peter Nielsens kone.

Se også: Dansk hund smittet med coronavirus

Får samme behandling som menneske

Hunden Riga har dog ikke selv ikke bemærket, at den har covid-19.

- Hunden har det udemærket. Der er ikke noget at mærke på hunden overhovedet, fortæller Peter Nielsen.

Familien har fået besked på, at de skal behandle hunden efter de samme anbefalinger, som de selv har fået i forhold til covid-19, hvorfor de skal undgå, at hunden kommer i kontakt med andre dyr eller mennesker.

- Den er rastløs over, at den er låst inde. Den er vant til at rende rundt på gården og hygge sig, fortæller Peter Nielsen, der nu holder hunden i snor, når den er ude.

Det burde flere hundeejere gøre, mener han. Der må jo være flere hundeejere, der har været testet positiv.

Forskningen har ikke fundet tegn på, at kæledyr spiller en større rolle i spredningen af covid-19.

Hunde- og kæledyrsejere har derfor ikke grund til ængstelse, hvis de følger de samme retningslinjer, som gælder mennesker, skriver Miljø- og Førevareministeriet i en pressemeddelelse.

Se også: Coronaudbrud i Hjørring: Det er godt nyt