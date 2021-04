Peters virksomhed afvist: - Kan ikke være rigtigt

Erhvervsministeriet: De er ikke direkte ramt

Ekstra Bladet har forholdt Erhvervsministeriet Peter Pedersens kritik. Her holder man fast i, at der er en klar sammenhæng mellem ordlyden i den politiske aftale om hjælpepakker og Erhvervsstyrelsens håndtering af ansøgninger fra leverandører til souvenirbutikker:

'På baggrund af de anbefalinger, den økonomiske ekspertgruppe afgav i maj 2020, vedtog et bredt flertal i Folketinget, at erstatte forårets generelle kompensationsordninger med målrettede ordninger. Adgangen til de målrettede kompensationsordninger var betinget af, at virksomhederne kunne påvise at være direkte ramt af én eller flere af følgende COVID-19-relaterede restriktioner: forbud mod at holde åbent, forsamlingsforbud, grænselukning og Udenrigsministeriets rejsevejledning. Baggrunden for kravet er EU’s statsstøtteregler. Det har således siden introduktionen af de målrettede kompensationsordninger været lagt til grund, at virksomheder skulle være direkte ramt af restriktionerne for at have adgang til de målrettede ordninger.

Dette forhold blev også drøftet på et møde mellem Erhvervsministeriet og Trojaborg Souvenir (en anden leverandør, red.), hvor der fra ministeriets side blev redegjort for, at leverandører til souvenirbutikker (grossister og producenter) ikke kunne opnå kompensation under de målrettede ordninger, da de ikke var direkte ramt af restriktioner.'

- Det er vel ret tydeligt, at disse virksomheder lever af, at der kommer turister til landet?

'Det synes plausibelt, at omsætningsnedgangen for souvenirproducenter skyldes mindre salg til turister. På baggrund af anbefalingerne fra den økonomiske ekspertgruppe var de målrettede kompensationsordninger dog skruet sådan sammen, at virksomheder og selvstændige skulle være direkte ramt af restriktioner for at kunne opnå kompensation. Selvom virksomheder og selvstændige var hårdt indirekte ramte, var det således ikke tilstrækkeligt til at opnå kompensation via de målrettede ordninger.'